Hihetetlen, hogy jött össze párjával a Hazatalálsz sztárja

Drámai képsorokkal indult el január 23-án a Hazatalálsz, a TV2 vadonatúj romantikus dráma sorozata, rengeteg olyan szereplővel, akik a korábbi sikersorozatok sztárjai voltak. Közéjük tartozik Csapó Virág is, aki korábban évekig alakította Novák Éva fodrászt a Barátok köztben.

Csapó Virág Editet, az özvegyasszonyt formálja meg a sorozatban Fotó: TV2

A színésznő a való életben immár 23 éve van együtt Kocsis Pállal, és abba a különös helyzetbe csöppent, hogy később a sorozatban is összejön a színész által alakított karakterrel, a rendőrfőkapitány Ernővel. Virág a Borsnak elárulta, számtalanszor dolgozott már együtt a párjával a színpadon, de ez az első alkalom, hogy egy sorozatban is együtt tűnnek fel.

– Nagy biztonságérzetet jelentett a forgatások során, hogy Pali ott volt mellettem. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor valaki benyúl a konyhaszekrénybe, és pontosan tudja, hol van az a fűszer, amit keres, ami tökéletesen illik a vacsorához. Szokták mondani, hogy nem jó hazavinni a munkát, de mi mindig kiveséztük, hogy mik történtek az egyes jelenetekben. Sőt, előre is készültünk, például gyakran összemondtuk a szöveget. Az én karakterem egyébként Edit, Farkasliget híres özvegyasszonya, aki korábban az elárvult főszereplőt gondozta, és gyakran befogadta a nagy villájába. Edit roppant jóindulatú, talán túlságosan is, hiszen özvegy, és mindenhogy próbálja betölteni a lelkében lévő űrt – kezdte a Borsnak a színésznő, aki az is elárulta, hogy ismerkedett meg a kedvesével. A történet egyáltalán nem mindennapi!

Kocsis Pállal immár 23 éve alkot egy párt, nagyon szeretnek együtt dolgozni Fotó: TV2

– Színpadi szerelem a miénk. Amikor felfigyeltünk egymásra, még mindketten mással voltunk. Legnagyobb lányom, az akkor kétéves Sára volt az, aki gyakorlatilag felhívta a figyelmemet Palira. Teljesen odavolt a gyerekdarabért, amiben játszottunk, akárhányszor meglátta Palit, mindig odaszaladt hozzá.

Mi meg később annyit játszottunk szerelmespárt, hogy nincs mit tenni, benne maradtunk a szerepben

– mesélte nevetve Virág, aki általában csak évekkel később tudja visszanézni egy-egy alakítását, de a Hazatalálsz esetében ez másképpen alakult. Az első két részt egy vetítésen látta a többi szereplővel, akik valóságos koncerthangulatot teremtettek, fütyültek, ujjongtak, a sorozat sikere pedig nem is lehet kérdéses.