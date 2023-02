Szabó Zsófi: „15 éve állandó megbélyegzéssel van dolgom”

Szabó Zsófi alakját az utóbbi időben sok dicséret érte – bár olyanok is vannak, akik aggódnak amiatt, hogy már túl vékony lett – ez pedig nem a véletlen műve, hiszen a csinos műsorvezető még 2020-ban, a pandémiás időszakban rákapott a futásra. Az újdonsült szerelemről pedig még az után sem mondott le, hogy megszűntek a karantén miatti korlátozások, ez javarészt annak is köszönhető, hogy több ezer magyar nőtársához hasonlóan ő inzulinrezisztenciával küzd. Zsófi szerint a rendszeres futás segít betegsége kordában tartásában is.

Szabó Zsófi Fotó: Bors

"Büszke voltam, hogy sikerült. 15 éve állandó megbélyegzéssel van dolgom, vagy az ismert apukám vagy a magánéletem miatt, vagy mert az emberek szeme láttára nőttem fel, követtem el hibákat. De futás közben nem számít az ismertség, csak az, amit beleteszek, amit kihozok magamból.

Azt érzem, hogy erős vagyok, legyőzhetetlen. És a nyomás, ha meg is maradt, már a javamra válik, mert még többet teszek bele egy-egy körbe. Teljesen máshogy élek, mint korábban, mindenkit erre tudok bátorítani"

- mesélte a 34 éves műsorvezető a HOT! magazinnak.

Természetesen azért neki sem csak a sportból áll az élet és nála is előfordul, hogy inkább pihen és tévézik egy jót, másnap azonban már másnap indul is, és fut egy nagyot a Normafánál. Kétségtelen, hogy Szabó Zsófi fantasztikus formában van, ennek is köszönhető, hogy sokan példaképként tekintenek rá, ez pedig a műsorvezető saját bevallása szerint nagyon jól is esik neki.

"Fontos az egészségem mellett a külső is; hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem számít. Ugyanakkor a testem, ahogy most kinézek, nem a magamutogatásról szól, hanem a belefektetett munkáról. Viszont sokkal több az önbizalmam, sokkal több a lehetőségem, és ezt élvezem." - mondta a tévés.