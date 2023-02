Sokkoló hírt kapott Baranyi Laci bácsi – "Elveszíthetem a bal kezemet"

Három évvel ezelőtt döntött úgy az akkor 92 éves Baranyi Laci bácsi, hogy végleg búcsút int a színpadnak. A színművész számára az aktív munka ugyan véget ért, de egy-egy filmszerepre örömmel mondott igent, mindaddig, amíg az egészsége megengedte. Két évvel ezelőtt azonban a koronavírus miatt kórházba került, szervezete legyengült, rengeteget fogyott, és gyakorlatilag újra kellett tanulnia járni. Mindent elkövetett, hogy visszanyerje erejét, de már tudja, sosem lesz a régi. Tavaly októberben épp egy forgatásra igyekezett, amikor megbotlott és elesett. Betört a feje, a bal vállán és karján zúzódásokat szenvedett, de szerencsére nem lett a sérülésének súlyosabb következménye. A pechszériának azonban itt még nem lett vége, karácsony előtt két újabb alkalommal esett el, mellette a vírusos influenzával is megküzdött.

Teljes kivizsgálásra készül, hogy kiderüljön, mi okozza a problémákat Fotó: Bors

Jobban vagyok, de valami nem stimmel, és ez idegesít.

Nem tudom, hogy az időjárás miatt van-e, vagy más okozza, de gyakran szédülök. Megbeszéltem a körzeti orvosommal, a nejemmel egy teljesen kivizsgálásra megyünk. Lesz vérvétel, és egy szerkezettel huszonnégy órán át ellenőrzik a vérnyomást, a szívverést – kezdte lapunknak a Família Kft. népszerű színésze. – A baleset óta eltelt több mint négy hónap, és azt nem mondom, hogy nem javult az állapotom, de a vállammal és a térdemmel természetgyógyászhoz járok. Azt mondta, muszáj mozgatni, hogy ne tokosodjon be, ellenkező esetben elveszíthetem a bal kezemet – mesélte érdeklődésünkre.

Laci bácsi a Valami madarak című magyar filmben kapott szerepet, sajnos a sülései miatt vissza kellett mondani a felkérést.

Annyira sajnálom, mert a filmvásznon kellett volna meghalnom.

Fölépítettem magamnak a figurát, úgy gondoltam, igazán szép búcsú lesz a pályától, de pechemre elúszott. Nemrég egy új sorozat kapcsán is megkerestek, de ilyen nagy munkát sajnos már nem tudok vállalni. Nagyon kíváncsi vagyok, mi lesz a vizsgálatok eredménye, mindent ettől teszek függővé. Egyébként imádok filmezni, jó is lenne, és még lehetőségek is vannak, de lehet, hogy a munkának végleg búcsút intek. Majd meglátjuk, én bizakodó vagyok – fűzte hozzá a népszerű színművész.