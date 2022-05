”Remélem gyorsan gyógyul majd, mert aztán jönnek a vendégek ünnepelni„ - Szemműtétet kért születésnapjára Baranyi László

Baranyi Lászlót legtöbben a Família Kft. nagypapájaként ismerik, ám a 94 éves színész számos színházban és filmben is megfordult már. A Gobbi Hilda-díjas művészt most telefonon értük utol, hogy megkérdezzük, hogy telnek a napjai, hiszen június 14-én ünnepli a 95. születésnapját.

Megőrizte jó kedvét

– Nincsenek jó híreim. Pár napja megint orvosnál jártam a lábam miatt. Bedugtak valami gépbe, egy fél órát biztos, hogy zümmögött fölöttem. Sajnos sokszor előfordul, hogy ki akar menni alólam a lábam. Már minden gyógykezelést kipróbáltam rá, de valamiért nem akar javulni. Már csak a feleségemmel merek közlekedni – kezdte nevetve Laci bácsi, aki a lábfájdalma ellenére is megőrizte a jó kedvét, ám a kálváriája még nem ért véget. Szomorúan mesélte, hogy hamarosan komoly vizsgálat vár rá.

Már csak a feleségével mer közlekedni Fotó: Végh István

Visszatérő szédülés

Ez a nyomorult vírus, a Covid is rátett egy lapáttal. Meggyógyultam, de a mai napig előfordul velem, hogy elszédülök. Legutóbb is kellett egy fél nap legalább, mire magamhoz tértem. Aztán a vérnyomásommal sincs minden rendben, valamelyik nap egészen 180-ig kúszott fel. Szerencsére gyorsan visszaállt. Jövő hétre már kaptam is időpontot CT-vizsgálatra, hogy megnézzék az agyamat. A fejem bal oldala ugyanis már egy ideje fáj, mintha szöget ütöttek volna bele. Iszonyatos fájdalom, meg is ijedtem – mesélte Laci bácsi, aki már hetekkel a születésnapja előtt készül a nagy napra.

A születésnapja előtt megy szemműtétre Baranyi László Fotó: Végh István

Leszedik a hályogot

Lapunknak elárulta, szeretne nagy bulit csapni, hiszen mégiscsak a 95. születésnapjáról van szó. Sőt, az is kiderült, hogy különleges ajándékot kap a családtól!

– Pont a születésnapom előtt megyek majd szemműtétre, leszedik a hályogot róla. Klára asszonyom már volt, és nagyon jól sikerült neki, így gondoltam, hogy én is kipróbálom. Remélem gyorsan gyógyul majd, mert aztán jönnek a vendégek ünnepelni. Három hét múlva lesz a születésnapom, és szeretném a családom és a barátaim körében tölteni ezt a napot. Persze, nem úgy lesz ám, hogy mindenki egyszerre odajön majd! Muszáj a bandát megfeleznem, mert annyian vannak, hogy nem tudnék mindenkivel minőségi időt tölteni – fűzte hozzá Laci bácsi.