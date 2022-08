Fésűs Nellyre rá sem ismerni no filter feliratú videóján

Szó szerint egy idegen nő tekint ránk vissza Fésűs Nelly legfrissebb szelfivideójáról, amit a no filter szöveggel egészített ki a színésznő. No persze nem arról van szó, hogy ennyit változott volna az utóbbi időben, netán átesett volna valamilyen szépészeti beavatkozáson. Nelly egyszerűen csak szeretett volna görbe tükröt tartani a közösségi oldalak "nem sminkeltem, nem használtam szűrőket, én tényleg ilyen szép vagyok" trendjeinek: a legtöbben ugyanis már el sem tudják képzelni, hogy valamilyen szépségfilter nélkül osszanak meg magukról egy képet. Nos, Nelly úgy volt vele, hogyha más is eljátssza, hogy no filter, akkor ő miért ne tehetné. Kiírta, aztán biztos, ami biztos, a maximumra tekerte a szépítő effektet.