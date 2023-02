Papp Szabi: Egy huszonéves hülye gyerek maradtam!

Ha azt mondjuk, Papp Szabi, akkor az emberek többségének három dolog jut eszébe. Az első talán a Supernem zenekar, majd beugrik a Sztárban Sztár, végül pedig felmerül a kérdés: Mikor nősz fel? A Bors ezt a kérdés fel is tette neki. Valahogy nem lepődött meg...

Fotó: Facebook

- Eddig még nem sikerült felnőnöm, szóval kapkodni már nem fogok... Olyan lettem, amilyen és szerintem már igy is maradok. Igazából negyvenéves koromtól kezdtem el magamat igazán jól érezni. Addig is elvoltam, de akkor valahogy minden más lett.

Valójában én egy huszonéves hülye gyerek maradtam.

Ugyanazok a dolgok szórakoztatnak, vagyis élvezem, hogy negyvenhét éves lettem. Nagyon nem érzem magam annyinak, de nem is foglalkoztat ez a kérdés - mondta a Sztárban Sztár szünetében Papp Szabi, aki persze mindamellett, hogy egy bohém figura, felelősségteljes apuka is.

Fotó: Bátori Gábor / Facebook

- A kislányom egyébiránt ugyanezt mondja mindig. Megjegyzi, hogy egyáltalán nem úgy viselkedem, ahogy a korombéliek és nem is úgy nézek ki. Szerintem ez kedves tőle... Nálunk a családban is ilyen a hangulat és emiatt is nagyon szerencsésnek érzem magam - tette hozzá a zenész, aki azt is elismerte, hogy odahaza nem éppen szigorú a gyermekeivel. - Én ebben a műsorban vagyok szigorú! Persze azért otthon próbálok következetes lenni, hiszen a két gyermekünket föl kell nevelni tisztességesen. Az a cél, hogy jó emberek legyenek. A mai világhoz elengedhetetlen, hogy azért egy kicsit komolyan is vegyük magunkat, de igyekszem a legkevesebb részt ráterhelni a családomra és a mindennapjaimra - tette hozzá Papp Szabi.