Micsoda fotó! Neccharisnyában és magassarkúban állt színpadra Oláh Ibolya - Fotó

Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy Oláh Ibolya közel 20 éve berobbant a köztudatba, és nem csak hangjával, de a sokszor nyers, őszinte stílusával is belopta magát a tévénézők szívébe. Bár az élet úgy hozta, hogy a Megasztár képzeletbeli dobogójának legfelső fokáról lecsúszott, második helyezettként is elhalmozták lehetőségekkel, amivel olykor vagy tudott élni, vagy már túl sok volt neki... Egy korábbi interjúban is elmondta, vegyes érzelmekkel emlékszik erre az időszakra, mely meghatározta az akkori jelenét, a jövőjét pedig halványan előrajzolta. Úgy fogalmazott, kicsúszott a talaj a lába alól, és hiába vették jó emberek körül, mégsem tudta kihasználni a lehetőségeit.

Ibolya most hétről hétre bizonyíthat a Sztárban Sztár színpadán (Fotó: Bors)

A kezdetekkor nehezen kezeltem az érzelmeimet. Talán nehéz elhinni, de visszagondolva: az ismertség először sokkal megrázóbb dolognak tűnt, mint Tiszadobon takarítani.

Talán az egyszerűségben van a titok. A dolgok túl komplexek lettek a műsor alatt, s habár éreztem, hogy jó emberek vesznek körül, mégsem tudtam igazán élni a lehetőségeimmel, kicsúszott a talaj a lábam alól – mesélte alig egy éve az énekesnő, aki a tehetségkutató után sem vonult vissza a színpadtól, de a nyilvánosság elől igen. A rajongói viszont nem felejtették el, várták, hogy újra láthassák azt az Ibolyát, akit a Megasztár első szériájában megismertek. A mosolygós, önfeledt énekesnőt, aki ha kellett neccharisnyában, magassarkúban és sortban állt színpadra, de vagányságával is rendre elvarázsolta a nézőket.

Talán pont jókor jött most az életébe a Sztárban Sztár, ahol ismét meg tudja mutatni színes egyéniségét. S, ki tudja... Elképzelhető, hogy akár így is láthatjuk még őt.