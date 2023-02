Óriási a készülődés Gianniéknál: alig egy hónap múlva érkezik második kisfiuk

Ha minden jól megy – és miért ne menne – négy hét, és megszületik Gianni és Debreczeni Zita második gyermeke. Ennek megfelelően pedig a szülők szinte mindenre felkészültek már, semmit sem hagytak az utolsó percre.

Debreczeni Zita és Gianni Annoni majd kicsattannak a boldogságtól Fotó: Ripost

Olyannyira, hogy már a kisfiú szobája is készen áll, és várja, hogy beköltözhessen az újabb családtag. A Ripost szúrta ki, hogy a büszke apuka egy fotót is megosztott Instagram-sztorijában a babaszobáról, továbbá azt is elárulta, hogy első kisfia ruháit is megörökli a csöppség.

A második gyermek megszületésével pedig reméljük, hogy a sztárpárnak sikerül megfeledkeznie arról a küzdelmes útról, ami idáig vezetett. A Ripost ugyanis emlékeztet, hogy kész csoda az, amit most megélhetnek, hiszen a modell-fotóművész az esküvőjük előtt hat inszemináción volt túl, ezt követően vágtak bele a lombikprogramba, amelyből csak a tizedik lombik lett sikeres. Kisfiuk, Gianfranco Máté 2020. augusztus 28-án született meg.

A szülők soha nem titkolták, hogy egyszer egy kistestvért is szeretnének majd a fiuk mellé. Tavaly év elején majdnem el is jött az ideje, ám az édesanya ősz elején árulta el, hogy márciusban, a 10. hétben elvetélt. Hála Istennek azonban szeptember 20-án már azt az örömhírt oszthatta meg közösségi oldalán, hogy a második gyermekükkel várandós.