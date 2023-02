“Nem vagyok elég okos" - Völgyesi Gabit egy életen át elkíséri ez a gondolat

Az énekesnő beszélt arról, hogyan érzi magát most, hogy 25 éves a Unique és a kedvesével, Ádámmal való párkapcsolata is, aki nem csak a férje, hanem egyben a kollégája is. Gabi elárulta, mint ahogyan az életben a legjobb dolgokért, a párkapcsolatért is tenni kell, persze ez számára nem teher, örömmel teszi.

Gabi nem csak énekesnőként, jogászként is sikeres

Fotó: Bors

Nem titok, hogy az énekesi hivatás mellett jogászként is dolgozik. A kérdésre, hogy nem érzi-e magát túl okosnak az énekesi pályához, olyan választ adott, amiről eddig még sosem beszélt.

Azért foglalkozok mással is, mert különben az agyam unatkozna

- mondta Gabi, ám nem ez az egyetlen ok.

Amikor 18 éves volt és érettségizett, az édesapja olyasmit mondott neki, amivel megpecsételte Gabi jövőjét.

Úgy gondoltam, hogy ha én ezt meglépem, akkor én szuper vagyok, nagyon okos és nagyon ügyes. Apukám is azt táplálta belém, hogy ez nem fog menni fiam, ez az okosoknak van. Volt egy nem jó elszólása, azt mondta, hogy: Fiam, most vagy a legokosabb - ez volt érettségi tájékán - innentől már csak lefelé vezet az utad.

Hogy mennyire vagyok okos a hétköznapokban, nem tudom. Egyébként nekem ez egy nagyon erős parám volt még “kisebb koromban” és most már csak azért merek erről beszélni, mert már annyira nem para bennem, de azért ez nagyon erősen megmaradt és míg élek elkísér. Úgy hívják, hogy okos-buta para, ez egy intellektuális kisebbségi érzés, ami jellemző volt rám - vallotta be az énekesnő, aki több embertől hallotta, hogy szintén ezzel küzd.

Gabi elárulta, hogyan tudott túljutni azon a megbélyegzésen, amit annak idején édesapja akaratlanul is rásütött.

Megnyugtatott, hogy ez nem ilyen egyedülálló dolog. Az volt a parám, hogy nem vagyok elég okos úgy unblock. Most pont volt egy visszacsatolás, járok egy agytrénerhez, aki megállapította statisztika és mutatók alapján, hogy én nagyon okos vagyok. Hurrá! Most már papírom is van róla

- tette hozzá nevetve.