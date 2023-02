Nem tudják, mi a baja: kórházba megy Lola

Lola a hét elején jelentkezett be egy igen rossz hírrel: egy betegség ágynak döntötte, most viszont még kórházba is kell mennie. A műsorvezető-énekesnő még most is otthon pihen, hogy minél előbb visszatérhessen a munkába.

– Csak lázam van, és a hangom is sokkal rekedtesebb. Nem tudok elmondani öt mondatot sem egy levegővel. Így most az ágyhoz vagyok szegezve, ami kicsit vicces, mert egészségesen étkezem és rengeteg vitamint eszek – számolt be róla Lola.

Bár még nem érzi 100%-osnak magát, de már szeretne ismét visszatérni az énekléshez és a műsorvezetéshez.

Rengeteget pihenek, mert nem szeretnék semmi erősebb gyógyszert bevenni, ezért inkább itthon maradok és kipihenem a betegséget. Bár megesz a fene a semmit tevés miatt, de most ez kell a gyógyuláshoz. A barátaim mondták is, hogy legalább most igazán feltöltődöm. Nem is vagyok hozzászokva, szeretem a munkámat, szívesebben járok edzeni, vagy akár Mochival, a kutyámmal csinálok programot

– mesélte rekedt hangon.

Szerencsére nem kell egyedül ellátnia magát, a barátai és szomszédai készséggel segítenek a mindennapi teendőkben.

– Szerencsés vagyok, mert a barátaim tök jó fejek, mindent hoznak, amire szükségem van. A szomszédok is nagyon kedvesek, leviszik a kutyát sétálni. Nagyon jó érzés, hogy ennyien mellettem vannak és segítenek ilyen kiszolgáltatott helyzetben – hálálkodott a barátainak a sok segítségért.

Követőjének válaszolt, hogy még kórházba is megy (Fotó: Instagram)

Instagramján azt is elmondta az egyik követőjének, hogy még kórházba is el kell mennie. A kényszerpihenőnek egy előnye van, az évente megtarott átfogó vizsgálataira is tud időt szakítani.

– Voltam a házi orvosnál és kértem beutalót, hogy el tudjak menni az átfogó szűrővizsgálatokra. Fontosnak tartom, a megelőzést, voltam már röntgenen, még laborba el kell mennem. Fontos számomra a megelőzés – újságolta a műsorvezető, aki a mai napon is meglátogatja a kórházat, hogy megbizonyosodjon, a betegségén kívül minden rendben van az egészségével.