Igaz ez, vagy pletyka? Kucsera Gábort állítólag G.w.M exe, Melanie lakásából látták kijönni

Ember legyen a talpán, aki egy kinyomtatott és falra ragasztott térkép nélkül követni tudja, hogy mi történik éppen a hazai celebek szerelmi életével. Annyit elöljáróban elárulhatunk, hogy Grace klinika című nagysikerű kórházsorozat szereplői között tíz éven át nem volt annyi kavarodás, párcsere és meghökkentő szerelmi bonyodalom, mint ami jelenleg Budapesten történik. Egy zárt Facebook-csoportban felbukkant friss bejegyzés szerint egy szemtanú látni vélte, hogy Kucsera Gábor a IX. kerületben egy lakásból távozik épp, az ingatlant pedig nem más lakja, mint Nagy Melanie, a nemzetközi kapcsolatok szakértője, akinek a szakterülete a nukleáris fegyverkezés, aki több nyelven beszél és aki annak a G.w.M-nek a volt felesége, aki jelenleg Kulcsár Edina párja. Szó szerint ezt tette közzé a facebookon a posztoló:

Kucsera Gábort Nagy Melanie lakásából láttak ki jönni ma, a 9. kerületben

– amiből az is kiderül, hogy mindezt nem ő látta, hanem neki is mondták. Tény, a beírás igen hamar több tucat kedvelést kapott.

Nagy Melanie korábban G.w.M felesége volt Fotó: RTL Klub

Emlékezetes, február első napján robbant a bulvár-bomba: Gábor és Tápai Szabina három közös gyermek és tíz év házasság után bejelentették, hogy elválnak egymástól. A hír nagy port kavart a hazai celebek között is, rendre véleményt nyilvánítanak a hírességeink arról, hogy a felek között ki volt a hibás vagy a hibásabb azért, hogy ide jutottak. A jól informáltak tudni vélik, hogy Kucsera rendszeresen hűtlenkedett, de olyan hangokat is hallani, miszerint Tápai Szabina sem volt éppen angyalka az évek során... A konkrétumokat talán sosem tudjuk meg.

Tápai Szabina és Kucsera Gábor válnak Fotó: TV2

Az azonban biztos, hogy Szabina a nagy bejelentésekor azt is kimondta, hogy a házasságukban bizony volt megcsalás is. Az elmúlt napokban emellett számos hölgy neve is felreppent Kucsera Gábor kapcsán, sokan tudni vélik, hogy a jóképű kajakos kit és mikor környékezett és kapott is meg.

Hihetünk a pletykának?

Hogy a zárt csoportban megjelent poszt szövegének van-e bármi valóságalapja, egyelőre nem tudni. Az efféle híeszteléseknek jó táptalajt adhat, hogy az utóbbi időben teljesen valószerűtlennek vélt pletykákról is kiderült nem egy esetben, hogy igazak. Annak idején például azt sem akarta elhinni senki, hogy – ha van rá lehetőségünk, miért ne említsünk meg itt még egy celeb nevet? – Kulcsár Edina Szabó András Csutit hagyta el G.w.M-ért.

A témában természetesen megkerestük Kucsera Gábort, de nála sajnos csak a bemutatkozásig jutottunk, utána azonnal elköszönt és bontotta a vonalat.

Mit lehet erre mondani? A szerelemhez nem kell szépség, a szerelemhez nem kell ész, a szerelemhez nem kell semmi más, csak szerelem kell és kész.