Január a sztárpárok szakításának hónapja – Ez az oka!

A statisztikák világosan kimutatják, hogy az év elején megnő a válások száma. A januárt pedig kimondottan a válás havának nevezik a válóperes ügyvédek és párkapcsolati szakértők, ugyanis sokan az újév első heteiben döntenek a különélés mellett. A márciusig tartó időszakban megszaporodott válások számában közrejátszik, hogy az új év sok ember számára lehetőséget kínál az újrakezdéshez, és ahhoz, hogy ne csak problémákat és gondokat, hanem embereket is maguk mögött hagyjanak. Ez a statisztika a sztárpárokra is vonatkozik. Megszólaltattuk az okokról a klinikai szakpszichológust és összegyűjtöttük kik azok a sztárok, akik az év első hónapjában döntöttek a szakítás mellett.

Tavaly Horváth Grétáék válása kezdte a sort Fotó: TV2



A január az újrakezdés, a tiszta lap szimbóluma

A klinikai szakpszichológus szerint nem véletlen, hogy éppen az év első hónapjában nő meg a szakítások, válások száma.

"Szimbolikusan, decemberben betelik a pohár, a karácsony, a szeretet ünnepe, amikor össze vannak zárva a családtagok napokig"

– mondta lapunknak Dr. Makai Gábor. – Az összezártság alatt, meg, hogy szeretni kell egymást, ha akarjuk, ha nem, kicsúcsosodnak a konfliktusok, amiket az átlagos hétköznapokon a szőnyeg alá lehet seperni. Ez a karácsonyi időszakak az utolsó döfés az amúgy is válságban, a szakadék szélén táncoló kapcsolatoknak. Emellett az új év, az új kezdet is, ilyenkor erősebbnek érezzük magunkat, hogy lépni merjünk, és tiszta lappal tudjunk kezdeni.

Horváth Gréta és Meggyes Dávid

Az influenszer kezdte a sort, január 7-én Instagram oldalán jelentette be: "Dávid úgy döntött, kilép az életünkből.” A sztárpár 2019-ben megnyerte a TV2 Ázsia Expressz című műsorának második évadát, Dávid akkor úgy döntött, nem tud tovább várni, és az egyik adásban előhúzta a hetek óta zoknijában rejtegetett jegygyűrűt és letérdelt párja elé. Egy évvel később az esküvőt is megtartották. Mint kiderült, Meggyes Dávid akkor már udvarolt Stana Alexandrának, aki pár héttel azelőtt szakított férjével, Köcse Györggyel.

Kulcsár Edináék folytatták a januári válás sort Fotó: Szabolcs László



Kulcsár Edina és Szabó András Csuti

Pár nappal Horváth Gréta bejelentése után, még nagyobb bomba robbant. Az álompárnak tartott Kulcsár Edina és Csuti január 14-én közösen jelentették be a szakításukat. Korábban már beszéltek róla, hogy mélypontra jutott a házasságuk, de mindent megtettek, hogy megmentsék. De, ha ez nem lett volna elég, pár nappal később kiderült, Edina máris szerelmes, a rapper G.w.M.-be, aki szintén január elején hagyta el feleségét, Nagy Melanie-t.

Elérte őket a műsor átok: Leila és Lehel a közös szereplés után mentek szét Fotó: TV2



Gyenesei Leila és Monoki Lehel

Az Exatlon All Star műsorvezetője és az egykori öttusázó olimpikon idén január 5-én jelentették be Instagram oldalukon: külön utakon folytatják. Már decemberben is gyanakodtak a rajongók, hiszen eltűntek a közös képek, posztok. Úgy látszik, őket is elérte a közös műsorszereplés átka, a Párharcban együtt küzdöttek a fődíjért…