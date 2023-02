Gyanús jelek! Tápai Szabináék után újabb sztárházasság került válságba?

Tápai Szabina és Kucsera Gábor válása alaposan felkavarta az állóvizet, főként úgy, hogy kiderült, volt megcsalás is a házasságuk alatt. Bár a rajongóknak hónapok óta gyanús volt a páros, a kézilabdázó csak a minap megjelenő interjújában vallotta be, hogy nyolc hónapja külön élnek a férjével.

Egy másik hazai sztárpár sem szerepel már együtt...

Az első, legszembetűnőbb jel az volt, hogy sosem posztoltak egymás társaságában, illetve nem is lehetett őket együtt látni. Ezt azzal magyarázták, hogy csupán a magánéletüket óvják, de mint kiderült, komoly bajok voltak a háttérben. Éppen ezért furcsa, hogy egy másik hazai sztárpár is feltűnően keveset szerepel együtt, eltűntek az újabb, közös képek, és még csak meg sem említik egymást...

Korábban sokat láthattuk őket együtt. Király Viktorék házassága is válságba kerülhetett? Fotó: Szabolcs László

Mi történhetett Király Viktorral és Anitával?

Egyesek úgy vélik, hogy Tápai Szabina és Kucsera Gábor után újabb sztárpár házassága kerülhetett veszélybe. Király Viktor és felesége, Anita alig posztol együtt, hónapok óta nem is láthattuk őket egymás társaságában. Ha Szabináékból indulunk ki, ez akár egy figyelmeztető jel is lehet, főleg, hogy korábban sülve-főve egymás társaságában jelentkeztek be a közösségi oldalaikon.

Gyanakodnak a rajongók

A dolog a kommentelőknek is feltűnt és véleményüknek nem is szabtak határt.

– Kicsit fura nekem is, kirándulni Anita a gyerekkel meg barátokkal jár, apát soha meg nem említi – írta valaki, míg egy másik hozzászóló bővebben is kifejtette a véleményét.

Mikor együtt voltak, minden héten randiztak, közös fotó, stb... Sosem maradhatott ki egy randiról sem a közös fénykép.

Az elmúlt időkben ilyen nincs, maximum régi közös tartalmat osztanak meg, vagy a közös vállalkozásukkal kapcsolatban posztolnak, vagy néha Anita megjelöli 1-1 étteremben Viktort, de csak a kaja van lefotózva, Viktor sehol, pedig régen neki is mindig rajta kellett lennie a képen... Valószínű megpróbálja fenntartani a látszatot, hogy együtt vannak, de nem így van – fogalmazott egy rajongó, és bár vannak gyanús jelek, a legtöbben mégis remélik, hogy csak tudatosan kevesebbet akarnak szerepelni a közösségi médiában. Mindenesetre Viktor még hordja a jegygyűrűjét, így valószínűsíthetjük, hogy csupán a magánéletük megóvása érdekében döntöttek úgy, hogy kevesebbet szerepelnek együtt.