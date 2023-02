Azt pletykálják, ez az ismert tévés lehetett Kucsera Gábor szeretője

A legújabb híresség, akit szóba hoztak a válófélben lévő Kucsera Gáborral, nem más, mint Sydney van den Bosch. Többen állítják ugyanis, hogy a TV2 népszerű vetélkedőjének modell háziasszonya lehetett a sportoló titkos párja.

Van, aki szerint a szépséges Sydney van den Bosch-nak is köze volt Kucserához Fotó: TV2

Mint ismert, Kucsera Gábor és Tápai Szabina tíz év és három közös gyermek után úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják tovább. Megromlott házasságukat korábban Szabina úgy jellemezte, hogy folyamatos hullámvasút, amiben volt megcsalás is, ami fölött már nem akart többé szemet hunyni.

Sydney lett volna az a bizonyos harmadik?

A család egyik barátja a válás bejelentése után lapunknak úgy nyilatkozott, hogy a sztárapuka sosem volt a hűség mintaképe. Az ügy kirobbanása óta azt is többen tudni vélik, hogy az egykori sportoló kalandjai között volt egy hosszabb viszony is, méghozzá egy ismert nővel, aki még ráadásul férjezett is. De hogy ki ő, illetve eleve igazak-e ezek a pletykák, azt jelenleg még homály fedi.

Egy magyar celebekről szóló Facebook-csoportban sokan tényként állítják, hogy ez a bizonyos ismert tévés modell nem más, mint a Szerencsekerék csinos háziasszonya, Sydney van den Bosch – szúrta ki a Ripost.

A szerető Sydney van den Bosch volt. Ezt mindenki tudja, vele nagyon sokáig csalta Gabi Szabinát, Sydney nem akart tőle többet, mivel neki is párja volt és van

– olvasható a csoportban.

Ez a pletyka onnan kapott szárnyra, hogy a Farm VIP első évadában együtt szerepelt a gyönyörű modell és a háromgyerekes apuka. Ha igaz a szóbeszéd, akkor ez már azért is sokkoló, mert Sydney évek óta boldog házasságban él.