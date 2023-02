Kucsera Gábor és Tápai Szabina a válás előtt még így nyilatkoztak kapcsolatukról

Nemrég robbant a hír: tíz év házasság után, válik Tápai Szabina és Kucsera Gábor. A sportszerelemből lett házasság végéről Szabina döntött, holott sokáig úgy tűnt, a gyönyörű édesanya harmóniában él férjével. Mi több, ők is elmondták sokszor, sokféleképpen, hogy ugyan kapcsolatunk "olaszos", olykor hangos, de jó párost alkotnak együtt, és minden akadályon keresztül tudnak lépni. Együtt. Valójában most látni hogy már e nyilatkozat pillanatában is jelen volt a feszültség kettejük között.

Mi, együtt mindent megoldunk. Jó csapat vagyunk, támaszai vagyunk egymásnak!

– hangzott el egy korábbi TV2-es műsor, a Love Bistro forgatásán a páros szájából. A műsor kapcsán az is kiderült, hogy a házaspár rengeteg dologban különbözik egymástól, úgy tűnik a kisebb repedések idővel szakadékká tágultak.

Megcsalás lehetett a válóok

Szabina először a Story-nak mesélte el elhatározásának hátterét. Egy több, mint két éves procedúra után mesélt először, mi vezetett a végzetes döntéshez.

“Korábban is tudtam volna mit mondani, de a döntés akkor még nem született meg bennem. Mostanra viszont igen. Gáborral mindketten megtettünk mindent a házasságunkért. Sokszor sikerült kimásznunk a gödörből, mert ugyanakkor és ugyanannyira akartuk, de most elkerültük egymást az időben.

Nálam eljött a pont, hogy azt éreztem: tovább nem csukhatom be a szemem. Nem fogok szépíteni, volt megcsalás. Sokáig nagyon türelmes és elfogadó voltam, de egyszerűen rá kellett jönnöm, hogy nem működik köztünk ez az egész. Nyolc hónapja külön élünk, és úgy érzem, így a jó mindenkinek

– nyilatkozta a megtört anyuka, akit férje megcsalt. Azt nem lehet kijelenteni, hogy biztosan egy másik nővel való viszony volt az, a mi végleg kiborította a bilit, de az biztos hogy Gábornak van vaj a füle mögött bőven.

Szabina nem bírta tovább, és elküldte Gábort a családi fészekből Fotó: Czerkl Gábor

“Két és fél éven át vártam, hogy valami történjen. Vártam a küzdést, a tetteket. Nem nagy dolgokat ám. Csak arra vágytam, hogy menjünk el sétálni, vagy igyunk meg egy kávét kettesben, de ez nem történt meg. Most pedig azt érzem, ehhez már késő, elkerültük egymást időben. Gyakorlatilag mi már elváltunk – érzelmileg

– tette hozzá szomorúan Szabina, aki elmondta, hogy mindentől függetlenül mit gyermekeik édesapját, továbbra is szeretni fogja "volt" férjét, azonban a szerelemi viszonyuknak véget kell vetnie.

10 évig voltak házasok az egykori szerelmesek Fotó: Czerkl Gábor

Kucsera és Tápai 2013 nyarán házasodtak össze, gyönyörű szerelmespár alkottak. Pár hónappal később született meg Bence nevű fiuk, majd két kislányuk Milla és Bella, aki 2021-ben jött a világra.

Kártékony féltékenység

A hírre sokan reagáltak, és többen azt állítják, hogy nem csupán Gábor vétkezett itt a kapcsolatuk megromlásában. Hiszen egyébként is mindig kettőn áll a vásár. Egyik kommentelő például tudni véli, hogy a női fél is hibázott...

Azért Szabinát sem kell félteni. A halálba tudta kergetni a férjét a féltékenységével

– írta egyikük sejtelmesen a bejelentés alá.