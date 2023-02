"Ez a srácok lakása..." - hónapok óta titkolta Kucsera Gábor, hogy elköltözött

A szemfülesebb rajongók már egy ideje sejtették, hogy valami nem stimmelhet Kucsera Gábor és Tápai Szabina házasságában, megérzésük pedig beigazolódott, ugyanis 10 év után válik az egykori álompár... A kézilabdázó elárulta, hiába próbálkoztak, nem sikerült megmenteniük a kapcsolatukat, arról nem is beszélve, hogy még megcsalás is történt, ami csak olaj volt a tűzre. Mégis, a nyilvánosság előtt titkolták, hogy ekkora a baj, azzal hárítottak, hogy csupán szeretnék óvni a magánéletüket, ezért nem posztolnak és nem adnak interjúkat együtt...

Fotó: Czerkl Gábor

Tápai Szabina és Kucsera Gábor már hónapok óta külön élnek

A "srácok lakása" lebuktatta Kucserát

Tavaly novemberben több posztot is közzétett az Instagram-oldalán Kucsera, ami egyébként egy televízió reklámozásának indult, de mégis lebukás lett belőle. Vagyis félig lebukás... A rajongóknak feltűnt, hogy a kajakos, egy teljesen más lakásból posztol, nem a Szabinával közös otthonukból. Ezt kommentekben jelezték is, mire Gábor gyorsan megváltoztatta a leírást és odabiggyesztette, hogy a srácok lakására vitte az új tévéjét, ahol a foci világbajnokságot nézték. Nem sokkal később a bejegyzésnél korlátozták a hozzászólásokat, de Kucsi a következő képeken is ebben az ingatlanban volt látható.

Jogosan merül hát fel a kérdés, valójában a srácok lakása a kajakos új otthona?

"Nyolc hónapja külön élünk"

A választ nem mástól, mint Tápai Szabinától kaptuk meg, aki a Story-nak elárulta, hónapok óta külön élnek férjével, akivel sokkal jobban kijönnek, mióta nem laknak együtt...

- Nálam eljött a pont, hogy azt éreztem: tovább nem csukhatom be a szemem. Nem fogok szépíteni, volt megcsalás. Sokáig nagyon türelmes és elfogadó voltam, de egyszerűen rá kellett jönnöm, hogy nem működik köztünk ez az egész. Nyolc hónapja külön élünk, és úgy érzem, így a jó mindenkinek. Két és fél éven át vártam, hogy valami történjen. Vártam a küzdést, a tetteket. Nem nagy dolgokat ám. Csak arra vágytam, hogy menjünk el sétálni, vagy igyunk meg egy kávét kettesben, de ez nem történt meg. Most pedig azt érzem, ehhez már késő, elkerültük egymást időben. Ez már nem az én utam. Mára máshogy nézek rá. Mi már apa és anya vagyunk, nem férj és feleség. De ettől én még nagyon szeretem őt, és mindig szeretni is fogom, csak más minőségben.