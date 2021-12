Férje nélkül tölti a Karácsonyt Stana Alexandra: "Biztosan nehéz lesz így"

­– Biztos nagyon nehéz lesz most így, hogy idén egyel kevesebben leszünk az ünnepi asztalnál. A karácsonyt természetesen a családommal töltöm majd, de ez eddig is így volt, ebben idén sem lesz változás. Ez most valóban nem a legboldogabb időszak az életemben, de a családom és a barátaim mindenben támogatnak, maximálisan mellettem állnak. Egyébként, köszönöm szépen, jól vagyok, egyelőre sokat pihenek, az pedig különösen feltölt, hogy a kiskutyámmal most nagyon sok időt tudok együtt tölteni. Az elmúlt időszak nagyon intenzív volt számomra, már csak a Dancing with the Stars miatt is, ilyenkor a táncosoknak nagy szükségük van a pihenésre, a regenerációra – mesélte a Borsnak Alexandra, akivel az El a kezekkel a papámtól! című új magyar mesefilm díszbemutatóján beszélgettünk.