Hétvégi szerelem a vigasza Fekete Dávidnak

A cikkünk születésének idején éppen a Győri Járásbíróság negyedik emeletének egyik tárgyalótermében olvassa fel a több ezer oldalasra hízott vallomását Fekete Dávid, akit 320 milliós csalással vádol az ügyészség. Az egykoron sikeres autókereskedést üzemeltető énekes most nagy pácban van, ha bebizonyosodik az ellene felhozott 21(!) vádpont, akkor akár 15 év börtön is kaphat. Az ügy 2017-re nyúlik vissza, ekkor kezdett Dávid anyagilag bajba kerülni. Az összeomlást elkerülendő – ma már tudjuk – többek között uzsorakölcsönöket vett fel, melyeket esélye sem volt törleszteni, a vállalkozása ezért kártyavárként omlott össze.

Fekete Dávid a bíróság előtt. Több napon keresztül olvasta fel a vallomását - Fotó: Mate Krisztian / Bors



Vádolja az egykori üzleti partnereit

Az ügy bírósági tárgyalása február hetedikén folytatódott rendhagyó módon azzal, hogy a vádlott, Fekete Dávid, négy(!) napon keresztül olvashatja fel a vallomását. A több ezer oldal szinte kivétel nélkül arról szól, hogy Dávid jóhiszeműen járt el, kész akarva senkit sem akart megkárosítani, ő nem bűnöző, csak a körülmények áldozata. A vallomásában egyébként több ponton is bűncselekménnyel vádolta meg az őt bíróság elé citáló egykori üzleti partnereit, amiért a bíró már hétfőn, kétszer is figyelmeztette. A btk. egyértelműen fogalmaz: „Aki mást hatóság előtt bűncselekmény elkövetésével azért vádol hamisan, mert gondatlanságból nem tud arról, hogy tényállítása valótlan, vagy a bizonyíték hamis, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” – Dávid a bíró figyelmeztetését tudomásul vette és közölte, hogy vállalja a szavai következményeit.

Az a sok papír ott csak a fele a vallomásának - Fotó: Bors



Ráment a házassága is

A baj nem járt egyedül, az elmúlt években Fekete Dávid házassága is zátonyra futott. A felesége, Regina bár sokáig kitartott mellette, végül elhidegültek egymástól. Erre persze minden esélyük meg volt, hiszen a férfi előzetes letartóztatásba került, hosszú hónapokon át nem is találkozhattak. A házaspárnak iker fiaik vannak, Ádin és Máté, 2020 januárjában látták meg a napvilágot, de szerencsétlenségükre eddig nem sokat találkozhattak az édesapjukkal. A házaspár válását már hivatalosan is kimondta a bíróság, a gyermekek az anyjuk felügyelete alá kerültek, de Dávid láthatja őket, amikor csak akarja. Érdekes részlet, hogy a feleség nem volt hajlandó elvinni a fiúkat a börtönbe, nem akarta, hogy a kicsik megismerjék azt a környezetet. Az énekes egyébként rendszeresen tartja a kapcsolatot a gyerekivel, a találkozókról pedig beszámol az Instagram-oldalán.



Új asszony a láthatáron?

Fekete Dávid előzetes letartóztatását 2022. július 5-én szüntette meg a bíróság, az énekes ezek után házi őrizetbe került. A győri lakást csak külön engedéllyel hagyhatja el, illetve nyomkövetőt is hord a bokáján, melyet bármikor ellenőrizhetnek a rendőrök. Dávid persze nem akar szökni, nincs rá semmilyen indoka. Mintaapa lett, a kisfiaihoz érzelmileg nagyon közel került, otthonról egyszerre két munkahelyen is dolgozik. A szomszédok a Borsnak újabb információkkal szolgáltak Dávid szerelmi életéről: egy szőkésbarna hölgy is feltűnt a színen, aki egyre gyakrabban látogatja az énekest. A szemtanúk beszámolói szerint a fiatal nő pénteken és szombaton szokott vendégségbe menni, és gyakran előfordul, hogy ott is alszik.

– Egyszer láttam őket itt a ház előtt ölelkezni. Látszik rajtuk, hogy szerelmesek. Csendben, feltűnés nélkül élik az életüket. Messziről látszott rajtuk, hogy ez nem csak egy kaland, hanem hosszú távra terveznek. Remélem így is lesz, és sikerül Dávidnak megúsznia a börtönt és tiszta lappal új életet kezdenie

– mesélte a Borsnak egy, a neve elhallgatását kérő szomszéd.