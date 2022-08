Otthonról, házi őrizetből dolgozik Fekete Dávid

Július 5-én helyezték házi őrizetbe az énekest, ugyanakkor az ügyészség fellebbezést nyújtott be az ellen, hogy kiengedték a rácsok mögül. Most úgy tűnik, a Győri Törvényszék jóváhagyta a Járásbíróság döntését, azaz marad a házi őrizet Fekete Dávid számára, aki akár 15 év börtönbüntetést is kaphat az ellene felhozott vádpontok alapján: 320 milliós csalás és sikkasztás miatt kell bíróság elé állnia.

Dávid letartóztatásáttöbbször meghosszabbították, ám a nyáron végül a házi őrizet mellett döntött a bíróság Fotó: Móricz István

Munkája van Fekete Dávidnak

Ügyvédje, Dr. Kaposi Gergely a Blikknek elárulta: Dávid a körülményekhez képes igyekszik normális kerékvágásban élni az életét, melynek részeként bejelentett munkahelye is van.

– Otthonról dolgozik Dávid, ám azt egyelőre nem szeretnénk elárulni, pontosan mivel is foglalkozik. Rendes, bejelentett munkahelyről van szó. Mindemellett több, fiatalokat segítő nonprofit szervezettel is kapcsolatban áll, akiknek szintén sokat segít. Ezek vallási kötődésű szervezetek, de Dávid a vallási vezetőjével is rendszeresen tartja a kapcsolatot – magyarázta az ügyvéd, hozzátéve: az énekes rendkívül örült, hogy nem került újra rácsok mögé.

– Nagyon örült, amikor kiderült, hogy a Törvényszék jóváhagyta a Járásbíróság döntését, miszerint továbbra is szabadlábon védekezhet. Óriási teher volt ez neki, hogy nem lehetett pontosan tudni, mikor és milyen döntés születik majd, de mi természetesen bíztunk abban, hogy nem kell visszamennie a börtönbe.

Találkozott a gyerekeivel

Az énekes az élete minden területén igyekszik egyenesbe kerülni, amennyire a körülményei engedik: rendezte kapcsolatát volt feleségével, Reginával. Az ügyvéd arról is beszámolt a lapnak: gyerekeivel, Ádinnal és Mátéval is sikerült Dávidnak találkoznia.

– A gyerekeket a megbeszéltek szerint láthatja Dávid. A minap ráadásul a legnagyobb örömére egy egész hétvégét nála tölthetett a két kisfiú, péntektől vasárnapig az édesapjukkal voltak.