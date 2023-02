Megérkezett a behívó: ezen a napon várják a börtönbe Galambos Lajost

Galambos Lajos lélekben már felkészült arra a nagyjából egy évre, amit a tavaly december 7-én meghozott jogerős ítélet szerint a rácsok mögött kell töltenie közműlopásért. Igaz, a bíróság 3 év hat hónapot szabott ki a zenészre, de ha Lajcsi minden kedvezményt megkap és levonjuk a letartóztatásban töltött 125 napját is, alig valamivel több marad, mint 11 hónap. Ennek letöltését Lajcsinak jövő hét szerdán kell megkezdenie – a hírek szerint – Kecskeméten.

Galambos Lajosnak alig egy hete maradt a szabad életből... Fotó: Bors



„Megkapta a behívót...”



Lapunknak erről a zenész egyik ismerőse számolt be. – Lajcsi megkapta a behívót. Február 15-én kell jelentkeznie Kecskeméten. Én úgy tudom, hogy a betegsége miatt halasztási kérelmet adnak be, de az idő szűke okán egyáltalán nem biztos, hogy a kérelem át tud futni a rendszeren ebben a pár napban.

Ugyanakkor az tény, hogy Lajcsit súlyos fulladásos rohamok kínozzák, amit figyelembe kell vennie a büntetés-végrehajtási bírónak

– mondta Galambos Lajos közeli ismerőse. Kerestük a trombitaművészt, aki nem kívánta kommentálni az értesülést



„Mindenre fel vagyok készülve...”



Lajcsi az ítélethirdetés után még arról beszélt a Borsnak, hogy ügyvédjével a Kúriához fordulnak jogorvoslatért és hozzátette, felkészült a legrosszabb forgatókönyvre, vagyis arra, hogy újra be kell vonulnia a rácsok mögé. – Mindenre fel vagyok készülve! Nyilván arra is, hogy börtönbe kell vonulnom pár hónap múlva. Nem vagyok félős típus, így nem tartok attól, ami rám vár. Értem nem kell jönni, megyek magamtól! Aztán ahogyan az előzetesből, onnan is kijövök majd... – nyilatkozta nemrég a Lajcsi.

Galambos Lajos belebetegedett a mögötte álló 7 évbe Fotó: Máté Krisztián



Szakértők kezében Lajcsi sorsa



A trombitaművész ugyanakkor nem tudhatta, hogy a hét éven át tartó pernek súlyos hatása lesz az egészségére. Lajcsi fulladásos rohamok miatt került kórházba január végén és orvosai azóta is keresik a tüneteket kiváltó problémát. – Az elmúlt hét év felőrölte az energiámat. Azt hittem, sohasem fogy el belőlem a lendület, de most úgy érzem, mégis.

Olyan problémák jelentkeztek nálam a közelmúltban, amik valószínűleg lelki eredetűek, de már szervi problémákban is mutatkoznak

– nyilatkozta Lajcsi, akinek sorsa most az igazságügyi orvosszakértők kezében van, hiszen ők dönthetnek arról, hogy kaphat-e halasztást betegségre hivatkozva. Ha úgy döntenek, hogy Lajcsi betegsége a rabkórházban is kezelhető, akkor nem változtatnak a bevonulás dátumán, vagyis február 15-én kora reggel meg kell jelennie a kecskeméti börtön kapujában.