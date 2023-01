"Levegőért kapkodtam percekig" - Galambos Lajos kórházba került

A közelmúlt eseményei nem csak a zenész, de gyermekei lelkét is alaposan megtépázta. Emiatt is kerülhetett kórházba a 62 éves Galambos Lajos.

Fotó: Reggeli

– A gyerekekkel korábban mindig családi képeket nézegettünk a születésnapomon, most azonban más mederben zajlott a beszélgetés. Látják rajtam, hogy az utóbbi időszak történései nagyon megviseltek, és nemcsak pszichésen, hanem egészségileg is, ami összeomlóban van – mondta a Blikknek Lajcsi. – Az elmúlt hét év felőrölte az energiámat. Azt hittem, sohasem fogy el belőlem a lendület, de most úgy érzem, mégis. Olyan problémák jelentkeztek nálam a közelmúltban, amik valószínűleg lelki eredetűek, de már szervi problémákban is mutatkoznak.

– Nem akartam, hogy mentő vigyen el a szeme láttára, de bevallom: én is nagyon megijedtem. Olyan fullasztó érzést azelőtt még sosem éltem át. Levegőért kapkodtam percekig. Nem sokkal később aztán bevonultam egy magánkórházba vizsgálatokra, amelyek elég rossz eredményeket hoztak, ráadásul még mindig nem jöttek rá, mi okozhatja a fulladásos rohamokat - magyarázta a lapnak Lajcsi.