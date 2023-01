Zámbó Krisztián válasza Szabyestnek: "Szítani akarja a tüzet, de kicsi hozzá a lángja"

Szabyest Zámbó Krisztiánt sem kímélte, durva szavakkal illette az énekest, szúrta ki a Bors is.

Krisztián nem hagyta magát, a Borsnak nyilatkozott az őt ért támadásról:

– Ki ez a fiú egyáltalán? Mit csinál? Csak beült az Instagram elé írogatni. Hol lesz ő három év múlva? Hány éves most? 30? Mondhatom, felnőtt férfiként viselkedik! Szítani akarja a tüzet, de kicsi hozzá a lángja – fakadt ki lapunknak Krisztián, majd megadta a kegyelemdöfést:

Tanult ő valamit? Van diplomája? Lelkész? Értelmes, amit tesz? Ez a fiú haszontalan tagja a magyar társadalomnak! Sem az én számomra, sem más számára nem hasznos! Valami komplexusa lehet, vagy talán csak így akar követőket szerezni. Csináljon inkább valami értelmeset!

Jimmy fia lapunknak azt is elmondta, hogy nem hajlandó elolvasni Szabyest szitkozódását. Eddig sem hallott az énekesről, s ezután sem fogja számításba venni a működését.

Lassan két hete már, hogy az influenszer-énekes neve megkerülhetetlen a bulvárcikkek között lapozgatva. Először G.w.M-nek, majd Gáspár Lacinak szólt be. Ma reggel pedig Krisztiánról fejtette ki a véleményét:

– Akár Zámbó Krisztiánt is be lehetne ültetni [az X-Faktor zsűrijébe – a szerk.], mert ő Jimmy fia, és örökölte a tehetségét. Habár ebből sokat nála se láttunk, mert több, mint 10 éve vergődik az édesapja emlékével a médiában, de saját egyénisége azóta nem alakult ki. Ez az ember egy gumiszerelő-műhelybe vagy kocsma pultjába is kevés lenne, mégis azt látod, hogy Zámbó Krisztián a téma.

Édesapja slágerdalait tartalmatlan videóklipekkel tiporja el. Ha ezeket tényleg csak így sikerül, egy minőségtelen rapnek nevetett hablattyal rekreálni, akkor érdemes lenne bele sem fogni, vagy a saját karrier építésén gondolkodni. Sosem felejtem el az Mc Hawer verziót se, ha van pusztító előadásmód és zenei felvétel, akkor az mindent visz – áll a 24 óráig elérhető Instagram Storyban.