Zalatnay Cini bezsebelt egy bókot Gina Lollobrigidától

Megható módon emlékezett meg a hétfőn 95 éves korában elhunyt Gina Lollobrigidáról Zalatnay Sarolta.

„Csodálatos nő volt, büszke vagyok, hogy élőben is találkoztam vele. Egy szép angyallal több van a mennyországban.” – írta a Facebookra Cini, ahol egy különleges fotót is megosztott, amint egy pezsgős fogadáson jókedvűen beszélget Lollóval.

A Bors felkeresésére Cini felidézte a találkozást:

– Hű de régen volt! A Magyar Televízió meghívta őt az 1972-es szilveszteri műsorába, ahol én is énekeltem. A legjobb barátnőm, Bános Anna anyanyelvi szinten beszéli az olaszt, hivatalos tolmácsa volt, ő hozott minket össze a pezsgős, koccintós fogadáson.

Elképesztően gyönyörű volt, én csak álltam és bámultam, mint a Bálám szamara. Tökéletes bőre volt, mint a hamvas barack! Beszélgettünk is, angolul, vagy Anna tolmácsolásával. Emlékszem, nagyon szerettem volna megkérdezni, hogy igaz-e a pletyka, miszerint kivetette a lengőbordáit, hogy még karcsúbb legyen. De végül nem mertem, nem akartam szemtelen lenni.

Fotó: Zalatnay Sarolta

Cini elárulta, hogy ő is kapott bókot az isteni Lollótól.

– Nagyon tetszett neki a magyaros, betyáros ingem – idézte fel az énekesnő, akinek közel áll a szívéhez a hagyományos magyar öltözködés. – Mikor 1968-69-ben Amerikában, Los Angelesben voltam, ott is megállítottam a forgalmat a matyó hímzéses miniruhámmal!

Cini azt is felfedte, hogy tulajdonképpen nem a képen szereplő 1972-es műsor volt az első, ahol az olasz szexszimbólummal találkozott.

– Jó pár évvel azelőtt, Venezuelában, Caracasban volt egy nemzetközi műsor, ahol ott volt Tom Jones, és ha jól emlékszem, Elton John is, és a sok pasi közé meghívtak engem is, és ott volt Lollobrigida is. Ez volt az első találkozásunk, s mikor a Magyar Televízió műsora kapcsán találkoztunk, emlékezett rám, én meg rá főleg!

Büszke vagyok rá, hogy találkozhattam és beszélgethettem vele. Örülök, hogy a Jóisten ilyen szép hosszú életet adott neki.