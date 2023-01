Elszólták magukat: Hat éve kezdődött Tóth Andi és Marics Peti kapcsolata – videó

Tóth Andi és Marics Peti kapcsolata folyamatos téma a rajongók között, az énekesnő pedig most le is dobta az atombombát. A Sztárban sztár új évadának sajtótájékoztatóján meglepő őszinteséggel beszélt megismerkedésük történetéről, és mint kiderült, korábbról ismerik egymást, mint azt bárki is gondolta volna...

Tóth Andi és Marics Peti közös története 6 évvel ezelőtt kezdődött Fotó: Szabolcs László

Lékai-Kiss Ramóna egy fél mondatban megemlítette, hogy annak idején ő boronálta össze a párost, mire Marics Peti azonnal cáfolta a dolgot...

6 éve kezdődött...

– kiáltotta az énekes, akit azonnal el kezdett faggatni Tilla. – Ez titok! – korrigált gyorsan Peti, akitől aztán kedvese átvette a szót, és mindent elárult.

Én akkor túlestem egy szakításon... Először és utoljára volt ilyen, hogy elmentem úgy bulizni, hogy egy random csávóval csókolóztam. Na, ő volt Peti. Utána írogatott még, de nem válaszoltam neki egyszer sem

– mesélte nevetve Andi, aki végül mégis a "random csávóval" jött össze, és láthatóan boldogabb, mint valaha.

Ők lesznek a versenyzők

Kedd délelőtt lehullt a lepel a Sztárban sztár kielncedik évadának versenyzőiről is, akik február 19-től szórakoztatják majd a TV2 nézőit. Bár a csatorna korábban közzétette azokat a gipszmaszkokat, amelyek a hírességek arcát ábrázolják, bőven tartogatott meglepetést a versenyzők névsora.

A lányok a következők lesznek: Oláh Ibolya, Judy, Schoblocher Barbi, Gubik Petra, Tarján Zsófi és Nemazalány.

A fiúk csapatát pedig ők erősítik: Valkusz Milán, Sipos Tomi, Kiss Ernő Zsolt, Zdroba Patrik, Molnár Tibi, valamint Kamarás Iván.