Szívmelengető: Rácz Jenő tündéri videón mutatta meg kislánya első táncát

Rácz Jenő eddig sem titkolta, hogy halálosan odáig van kislányáért, Kamilláért. A Michelin-csillagos sztárséf és gyermeke között óriási az összhang, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a videó, amit nem rég megosztott a közösségi-oldalán.

A fiatal szülők minap részt vettek Rubint Réka 7. Alakreform bálján, ahova természetesen kislányuk is magukkal vitték, ráadásul a 9 hónapos csöppségnek ez volt az első bálja, Rácz Jenő pedig meg is táncoltatta a Kamillát. A bensőséges pillanatról természetesen egy tündéri videó is készült, ami látható, hogy a táncparketten csak ő és a kislánya léteztek néhány perc erejéig. Átszellemülve, de hatalmas vigyorral az arcán pörgött-forgott a kicsivel.

Apa-lánya első tánc

– írta a felvétel mellé.

A sztárséf egy másik tündéri fotót is mutatot, amelyen a kis Kamilla éppen az anyukája arcát puszilja.