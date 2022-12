Igazán kiköltekezte magát az idén Rácz Jenő és Gyuricza Dóra

Már csak hármat kell aludni és itt a karácsony, ilyenkor általában már a stresszé a főszerep az ajándékok beszerzése miatt. Ki minek örülne, milyen értékben vásároljunk. Rácz Jenő egy jól bevett szokásra esküszik, elkerülve így az óriási költekezést.

Fotó: Ripost

A Bors megkereste a séfet, mesélje el, hogy tervezik ünnepelni a karácsonyt, mennyire követik a hagyományokat ételek szempontjából.

- Szenteste Dóriék családjával leszünk, másnap pedig az enyémmel. Az asztalra Wellington bélszín fog kerülni, ezt én fogom készíteni. Nem ragaszkodunk a klasszikus, tradicionális dolgokhoz. Dóri családja erősen kötődik Brazíliához, ott is született, úgyhogy brazilos ételeket is fogunk készíteni - mesélte lapunknak Jenő, de hozzátette: bejgli és hasonló sütemények is kerülnek az asztalra.

Az utolsó napokban mindenkinek az első gondolata ami eszébe jut a karácsonyról, az ajándékok, a rohanás és a stressz. Rácz Jenő igyekszik ezt elkerülni, Dórival megbeszélték, hogy idén nem vesznek egymásnak semmit.

- Házfelújítás után vagyunk és nemrég értünk haza a nyaralásból és úgy voltunk vele, hogy idénre igazán kiköltekeztük magunkat.

Az volt az ajándék, hogy elutaztunk, de nyilván szeretem meglepni, úgyhogy egy-két dologgal azért készülök.

A séf azt vallja, hogy a karácsony a szeretet ünnepe, ne arról szóljon, ki mennyire nyitja ki a pénztárcáját. Egy jól bevált praktikával el lehet kerülni a sokszor hatalmas költekezést, Rácz Jenő is ezt választotta, nem csak otthon, hanem az éttermében is.

- Pénztárcafüggő is nyilván, de egy jól bevett dolog a Secret Santa vonal, főleg a nagycsaládokban. Ez azért jó, mert ilyenkor egy embernek nem húsz másiknak kell venni ajándékot, hanem mindenki egy családtagnak ad. Mi is szoktuk ezt csinálni és idén is ez lesz, az étteremben a csapattal is neveket húztunk és így oldottuk meg. Általánosságban az embereknek ami először eszébe jut a karácsonyról a stressz és én pont ezt akarom elkerülni.