Megrázó felvételek Szilágyi István házáról: hajléktalanok tanyája lett a színész háza

Omladozó falak, patkányok, méteres gaz és hajléktalanok - így néz ki ma a kegyetlenül meggyilkolt Szilágyi István háza. Ahogy arról a Bors is beszámolt, november 24-én jogerősen is életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték Szilágyi Pétert, aki 2020. május 3-án édesanyja szeme láttára egy kalapáccsal halálra verte édesapját, Szilágyi Istvánt. Az édesanya, Jolán már csak akkor szaladt segítségért, amikor már késő volt.

Szilágyi István háza ma már elhagyatva áll

Áldatlan állapotok Szilágyi István házában

A nyilvánosság csak a brutális gyilkosság után jött rá, milyen nyomorúságos körülmények között élt a Keménykalap és krumpliorr című televíziós sorozat Lópici Gáspárja és családja. Szilágyi István felesége, Humenyánszky Jolán, az egykoron ünnepelt szobrász a tragédia után és a borzasztó életkörülmények ellenére sem volt hajlandó kiköltözni a rákosligeti házukból, ott élt egészen a haláláig, 2021 februárjáig. Az özvegyet több segélyszervezet, és egy szeretetszolgálat is támogatta étellel, ruhával, fűtőanyaggal, de az életminőségén még a jó szándék sem tudott javítani, borzasztó körülmények uralkodtak az egykoron szebb napokat látott házban. A belső terek padlózata beton volt, sem parketta, sem szőnyeg nem volt sehol. A gyilkosság helyszínén a nappaliban hónapokkal a mészárlás után is ott éktelenkedtek a kifröccsent vércseppek, melyekből jutott az ágyneműre is, ebben aludt Jolán néni még nagyon sokáig.

A ház most elhagyatva áll, a szomszédok szerint egyre több a patkány és az egér, sőt, a hajléktalanok is birtokba vették az épületet.

- A ház rohad szét, omladozik, a kertben két méter magas a gaz, nézzék meg nyugodtan, hogy milyenek a körülmények. Egy horrorház ez az ingatlan, aki egyszer megveszi, annak le kellene rombolnia a földig, hogy nyoma se maradjon azoknak az energiáknak, amik még mindig körüllengik… Nyomasztó az egész – mondta a Borsnak az egyik szomszéd.