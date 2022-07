Börtönben ülő fia örökölte Szilágyi István otthonát

Az elsőfokú ítélet értelmében Szilágyi István színművészt, mindannyiunk Lópici Gáspárját saját fia verte agyon egy kalapáccsal 2020. május 3-án. A különös kegyetlenséggel elkövetett tett kapcsán Péter tavaly úgy védekezett: egy bújkáló idegen végzett az apjával, nem pedig ő. A férfi jelenleg letartóztatásban várja a másodfokú eljárás lefolytatását.

Most azonban kiderült: egy egész más ügy, a hagyatéki eljárás végére már pont került, és bár korábban úgy lehetett sejteni, hogy a romos budapesti ingatlant, amiben a tragédia után az özvegye, Joli néni élt, az unoka örökölheti, ez mégsem így lett. Az örökös hivatalosan a rácsok mögött ülő fiú, Péter.

Az apja megöléséért első fokon már elítélt Péter örökölte Szilágyi István és Jolika néni otthonát Fotó: Ripost

– Nemrég zárult le az eljárás, Peti pedig nem mondott le a hagyatékról. Bár ő is tudja, hogy a házon nagyon sok a hitel, nagy tervei vannak vele. Börtönben van, elsőfokon életfogytiglant kapott, de bízik abban, hogy a következő tárgyaláson másmilyen ítélet születik. Néha persze beletörődik abba, lehet, hogy már sosem szabadul ki a rácsok mögül... Elég változóak az érzései. Egy biztos, a házzal nagy tervei vannak. Ha szabadul, szeretne ott élni, de az is felmerült benne, hogy eladja. Bőven többet ér a telek, mint amennyi hitel terheli és ha mégis bent maradna a börtönben még évekig, akkor is lenne mihez nyúlnia – magyarázta a Blikknek a férfi egyik ismerőse.

– Peti nagyon rossz bőrben volt a tárgyalás alatt, sokat fogyott, de úgy tudom, már összekapta magát. Vannak bent barátai, talált magának társaságot is, s bár még mindig ártatlannak vallja magát, nem szenved a bezártságtól – tette hozzá a névtelenséget kérő barát.