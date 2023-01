Sokkoló vallomás: el kellett adni az otthonát, hajléktalan lett a sztáranyuka

Két kisgyermekével éppen karácsony előtt került utcára Hannah Spearritt, az S Club 7 egykori tinisztárja. Ezzel az együttessel az 1998-as indulástól a 2003-as feloszlásig még sikert sikerre halmozott, listavezető dalaikkal 750 millió fontot kerestek, amiből az énekesnő évi 150 ezer fontot zsebelt be, ez forintra váltva több mint 66 milliót jelent évente.

Az együttes fénykorában (Fotó: Instagram)

Már csak ezért is meglepő volt, amikor kiderült, hogy családjuk négy átmeneti otthonban élt az elmúlt hat hónapban. A kálváriájuk úgy kezdődött, hogy bérelt londoni lakásuk tulajdonosának sürgősen pénzre volt szüksége, ezért eladta az ingatlant a fejük fölül. Ráadásul a vevőnek azonnal kellett a hely, ezért mindössze két napjuk volt kiköltözni, de az ünnepek közeledtével sehol sem találtak kiadó lakást. Végül egy barátjuk megszánta őket, és ideiglenesen rendelkezésükre bocsátotta az irodáját, ahova párjával és két kislányával beköltözhettek. De ez sem oldott meg mindent, mert közben még egy betegség is a nyakába szakadt.

Volt egy kór, ami kivett belőlem minden erőt, és három hónapja alig tudtam felkelni az ágyból. Az élet mélységei egyszerre érnek bennünket utol

– fogalmazott a The Sunnak Hannah. A most 41 éves nő azt is elárulta, hogy párjával, Adam Thomasszal tavaly új vállalkozásba kezdtek, egy holisztikus kávázót akartak nyitni, de időközben az is befuccsolt.

Ezek után már csak az segíthet, ha valami csoda folytán az S Club 7 újra összeáll. A hajdani együttes 2015-ben sikerrel szervezett egy retro-turnét, megtöltve az arénákat szerte az Egyesült Királyságban. Idén őszre pedig újraegyesülési koncerteket terveznek, de egyelőre Hannah az egyetlen eredeti csapattag, aki aláírta a fellépésekről szóló szerződést.