Pápai Joci kínos intim titkot fecsegett ki a stúdióban

A produkciónak köszönhetően a kamerák előtt időnként olyan titkok is elhangzanak, amelyeket más körülmények között sosem kotyognának ki a sztárok. Pápai Joci is így járt, amikor egy ártatlannak tűnő témában kezdett el magyarázkodni, de végül saját magát vitte be az erdőbe és már nem tudott kikeveredni belőle.

Joci ledöbbent, amikor rájött, hogy Zalán olyasmiket is lát otthon, amiket nem kellene...

Fotó: TV2

A neki feltett kérdés megválaszolása közben, ami a szőrtelenítésről szólt, véletlenül olyasmire is kitért, amit azonnal megbánt.

– Egyéb helyeken is van sok szőr. Férfi vagyok, egy férfi legyen szőrös! Van egy hátsó fertály is, amit azért nyírunk. Mondjuk az nem egy szép látvány, de azt is géppel… A feleségemet azért bevonjuk

– szólta el magát Joci, a kijelentése persze azonnal megütötte Nóri fülét.

– A feleségeddel vágatod a fenekedről a szőrt…

– összegezte kétkedve a műsorvezető, ami hallatán az énekesnél leesett a tantusz.

– Jó, ezt vissza lehet vonni? Amúgy most, ha belegondolok, ha Zalán ezt látta, akkor én most nagyon szégyellem magam. Ha ő azt elmondta, hogy szokott működni, az nagyon csúnya!

– gondolt bele pironkodva az édesapa.