Nagy Feró szerint ez áll Czutor Zoli botrányos kijelentése mögött

Czutor Zoli éppen úgy lehetne állatvédő, ahogyan oly sokan a honi celebvilágban, de ő inkább úgy döntött, hogy idén szembe megy a trenddel és inkább pánikot és rettegést kíván a négylábú kedvenceknek szilveszter éjjelére. Zoli talán azt hitte, hogy a Belmondo zenekar rajongói sokkal inkább szeretik a petárdtűztől háborús övezetté vált utcákat, mint az otthon remegő kutyáikat, macskáikat, de ennél nagyobbat aligha tévedhetett volna.

Az énekes posztja sokakat kiakasztott Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

A követői, majd szép lassan a fél ország ugrott neki, miután megfogalmazta "szofisztikált" gondolatait a témában.

„Esküszöm, sosem petárdázom, de ez a sok alpári fenyegetés a kutyásoktól (akiknek a javarésze a sz@rt sem szedi fel egész évben) egészen meghozza a kedvem."

Hajrá durrogás!

– állt Czutor Zoli posztjában, mellyel meg is alapozta közösségi oldala újévi hangulatát. Mondjuk úgy, hogy lett ott "petárdázás" rendesen. A zenész annyi gyűlöletet kapott nagy hírtelen, hogy azzal egész évben ellesz. Majd gyorsan, amolyan tűzoltásként, megosztott egy felhívást, melyben ideiglenes befogadókat kerestek a szilveszter éjjel elkóborolt és megtalált kutyák számára. Ezzel persze elkésett, így ez a bejegyzése sem aratott osztatlan sikert.

A Ripost kíváncsi volt, hogy Zoli álláspontja megértésre talál-e például Nagy Ferónál, aki két kutyáját óvja minden szilveszter éjjel.

Czutor Zoli részéről ez egy nyílt provokáció volt. Fel akarta idegesíteni a kutyabarátokat.

Én eleve utalnom a petárdázást, tűzijátékozást szilveszterkor. Nem érem miért van erre szüksége bárkinek! szerintem mindenki számára elég kellene, hogy legyen az augusztus 20-ai ilyen jellegű program, ami egyébként profi, de maradjunk most annál, hogy a kutyatartok tudják, mit élnek át a kedvenceik az év utolsó éjszakáján csak azért, hogy ez a jócsomó ember rakétákat lődözve ünnepli az újévet – kezdte a Kossuth-díjas legenda.

– Ilyenkor én is beengedem a kutyáimat a házba, pedig nem igazán szeretnek bent lenni. Viszont kin nem maradhatnak, mert rettegnek az égzengésszerű zajtól. Jómagam is szentségelek ilyenkor, szóval nem is pontosan értem, hogy Zoli mire is számított. Egy hosszú évek óta zajló állandó vitába szállt bele úgy, hogy nyilván tudta mivel jár majd a kirohanása – tette hozzá Nagy Feró.