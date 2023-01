Magyar énekesnő keresztapja készített hangszert a királyi családnak

A Sztárban sztár leszek! 2019-es szériájának felfedezettjének volt kitől örökölnie a tehetségét, anyai ágról zenész családból származik, többen is vannak, akik kiemelkedő eredményeket értek el ezen a pályán. Katja mellett Magyarországon élő unokatestvére Cseke Gábor évekig a Cotton Club Singers zeneszerzője, és zongoristája volt, tagja a Modern Art Orchestrának, Horgas Eszter, Kozma Orsi zenekarának, az egyik legkeresettebb zongoristaként szinte minden session zenekarban hallható.

A háromgyermekes édesanya a nagybátyjáról, s egyben keresztapjáról, Cseke Jánosról is büszkén mesélt a Borsnak, akit elismert zenetanárként, valamint az egyik legtehetségesebb hangszerkészítőként tartanak számon külföldön.

– Ő Norvégiában él és arról is híres, hogy egyedülálló módon a legtöbb hangszeren tanít egy zeneiskolában. Eredetileg hegedűművész, de szintetizátoron, gitáron, basszusgitáron és zongorán is játszik. Zongorahangoló és hegedűkészítő, a norvég királyi családnál is van egy általa készített darab. A koronavírus ideje alatt unalmában készített nekem egy névre szóló gitárt Katja felirattal, amit nagy becsben tartok – árulta el az énekesnő, akinek legutóbb megjelent Karácsonyi dal című szerzeményét szintén keresztapjának köszönheti.

Katja a napokban egy videóklipet osztott meg a közösségi oldalán, amelyen Amerikában élő rokona első saját karácsonyi dalát énekli. Zaida gyönyörű hangjával és persze szexi külsejével valósággal elvarázsolja a közönségét.

– Zaida keresztapám unokája, közülünk ő az, aki legkésőbb kezdett el énekelni. Jó értelemben véve kislányos jelleme van – tette hozzá Katja, hiszen Zaida szemtelenül fiatalnak tűnik, ám mint kiderült, 27 esztendős és nemrég kimondta a boldogító igent.

A dal szókimondó szövege szinte megköveteli, a szexi megjelenést, aminek Zaida eleget is tett, testhezálló ruhában és falatnyi mikulás jelmezben állt kamerák elé, egy-két mozdulatnál pedig sejtelmesen elővillant a tökéletes alakja.



A lány le sem tagadhatná, hogy Katja rokona, hiszen nem csak szép, hanem okos is.

– Amerikában kijárta az egyetemet és angol szakos tanárként diplomázott. Először hagyományos életet indított el, de mindig is egy extravagáns csaj volt. Mostanában viszont elkezdte bontogatni a szárnyait. Amikor Magyarországon járt, fellépett egy szórakozóhelyen és egész komoly sikere volt – mondta büszkén Katja, aki biztos abban, hogy hallunk még a tehetséges és gyönyörű rokonáról.