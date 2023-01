Luxusutazással lepte meg feleségét Bódi Csabi – "Még most sem hiszem el, ami történt"

Ahogy mondtam is, két szigetre is ellátogattunk, az egyik 250 kilométerre volt Malétól. Még most sem hiszem el, ami történt. Ahogy leszálltunk és álltunk ott a bőröndjeinkkel, ránk köszönt egy magyar pár, akiknek novemberben én énekeltem az esküvőjén. Még mondta is akkor az ara, hogy addig nem megy férjhez, míg én nem lépek fel a lagzijukon, erre tessék, most a nászútjukon is összesodort minket az élet. Mondtam is nekik, hogy ha esetleg megfogan egy kisbaba, akkor a keresztelőjére is hívjanak el