Hol késik a pénz? Ekkor kaphatja meg a 10 milliós nyereményt Kökény Danit

Kökény Dani lett 2022 legsokoldalúbb előadója, és ezzel együtt 10 millió forint, illetve egy lemezszerződés tulajdonosa is. Ahogy arról a Bors korábban beszámolt, a jelenleg is átmeneti szálláson élő szegény család karácsonykor még nem örülhetett a több milliós nyereménynek. Ám most végre kiderült, miért húzódott el a procedúra, és mikorra várható a hét számjegyű összeg érkezése a Sztárban sztár leszek! győztesének számlájára.

Dani számlájára még nem érkezett meg a nyeremény Fotó: YouTube

– Még nem kaptam meg a nyereményemet, mert az esetemben kicsit bonyolultabb az eljárás.

Mivel fiatalkorú vagyok, több kérdés is felmerült. Például, hogy kinek is utalják az összeget, hogy ki kezelje a pénzt, amíg nem leszek nagykorú.

Többek között ezért döntöttem úgy, hogy kivárom a tizennyolcadik születésnapomat, és akkor már minden gördülékenyen mehet a maga útján. Február 12-én lesz a születésnapom, szóval már nem kell sokat várnom” – mondta kedvesen Dani, aki a verseny óta fellépésekre jár, sőt a családja karácsonyát is a saját bevételéből finanszírozta, és hamarosan saját dala is lesz.

Kökény Dani és nagymamája Fotó: Ripost

– Valóban vannak fellépéseim, szilveszterkor is volt egy bulim. Idén már a lemezszerződésemet is felhasználhatom, és írhatok saját dalokat. Annyit elárulhatok, hogy jelenleg egy nagyon különleges produkcióra készülök, de azt a számot nem egyedül komponálom. Ennél többet még nem mondanék róla – fejezte be sejtelmesen Kökény Dani, aki a jövőben is azon lesz, hogy családjának hosszú távú lakhatást és megélhetést biztosítson.