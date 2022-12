Kökény Dani megrázó kijelentése: Idén végre volt mit enni karácsonykor

Kökény Dani megnyerte a Sztárban sztár leszek! harmadik évadát, így 10 millió forinttal és egy lemezszerződéssel gazdagodott. Bár az összeget még nem rakhatta zsebre, így is gazdagabb karácsonya volt a szegény körülmények között élő családnak. Dani a verseny alatt átmeneti szálláson élt a nagyszüleivel, akik azóta nevelik, hogy 1 éves korában anyukája lemondott róla. A nyár végi kilakoltatásuk után csak így tudták megoldani a lakhatásukat, ezért is jelentett mindennél többet, hogy a tinédzser megnyerte a Sztárban sztár leszek! tehetséggondozó műsort.

Kökény Dani sorsa jobbra fordul Fotó: Tv2

Volt ajándék a karácsonyfa alatt

Szerencsére a szeretet minden nehézség ellenére összetartotta a családot és Dani sikerének köszönhetően idén már nem egy üres asztalt kellett körbe ülniük karácsonykor.

– A nagybátyámnál gyűltünk össze mindannyian. Bár még nem kaptam meg a nyereményemet, annak még kell egy kis idő, de már több fellépésem is volt, abból finanszíroztam a karácsonyt.

Volt az asztalon finom étel, idén volt mit enni az ünnep alatt. Nagymamám csinált töltött káposztát és halászlevet és ajándék is volt a fa alatt

– árulta el az énekes, aki szerint a győzelme is épp elég ajándék volt a családnak, mindenki nagyon büszke rá.

Dani büszke arra, hogy ő nyerte a tehetségkutatót Fotó: TV2

Napokig ünnepelték Dani győzelmét

Három napig ünnepeltünk a finálé után.

Az egész család összegyűlt és zenéltünk, boldogok voltunk. Nagy öröm számomra az is, hogy a nagymamám ennyire büszke rám. Jövőre pedig már élhetek a nyeremény lemezszerződésemmel is. Mindent megteszek, hogy jó irányba haladjon és beinduljon a karrierem – mondta lelkesen és optimistán Kökény Dani, aki a fődíjat is szeretteire akarja költeni. Elsősorban a lakhatásukat szeretné megoldani.

Danira nagyon büszke az egész család Fotó: Saját

Mindent a családért

– Az élet már megtanított arra, hogy a pénzt nagyon meg kell becsülni és úgy kell használni, hogy a környezetemre is pozitív hatással legyen. A nyereményt a családomra fogom költeni, mert úgy érzem, hogy a győzelem nem csak az én érdemem, hanem az övék is. A családom volt mellettem, ők tettek azzá, aki most vagyok. Nekik akarok megfelelő életet biztosítani. Mivel most egy ideiglenes szálláson lakunk, az első dolgom az lesz, hogy hosszú távra megoldjuk a lakhatásunkat. Ezért dolgoztam eddig és ezután is mindent megteszek azért, hogy a családomnak jó élete legyen – mondta az énekes.

A győzelem pillanata, ami mindent megváltoztatott a fiatal srác életében Fotó: TV2

A sors keze segítette Kökény Danit

Egy váratlan fordulatnak köszönhető Kökény Dani győzelme és sikere. A Sztárban sztár leszek! harmadik szériájának első élő műsora előtt az egyik versenyző, Kálóczi Réka balesetet szenvedett a próba során. A lány annyira megsérült, hogy nem folytathatta a versenyt, helyére sokak örömére Kökény Dani került. A fiatal tehetségről már a válogatók során is nehezen tudott dönteni a zsűri, így aztán nem is jutott be az élő show-ba, mégis a baleset után neki szavaztak bizalmat. Kökény Dani lépett Réka helyére és szó szerint, az utolsóból lett első. Fejlődését heteken át követhették a nézők és bár a szegény sorsú fiú története sokak lelkére volt hatással, végül kiderült, hogy a tehetsége is lenyűgöző.