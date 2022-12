Nagymamája már most félti Kökény Danit a sztárság árnyoldalától

Kökény Dani egy pohár pezsgőt ihatott, miután megnyerte múlt vasárnap a Sztárban sztár leszek! harmadik szériáját.

A fiatal énekesnek volt oka ünnepelnie: megnyerte a Sztárban sztár leszek! harmadik évadát Fotó: Tv2

Az ország legsokoldalúbb előadója még csak 17 éves, így egy kicsit másként ünnepelt, mint nagykorú társai. Nyilván az az idő is eljön majd, amikor jobban beleveti magát a buliba, pláne, hogy az ismertség is magával hozza az éjszakázást, a kimaradásokat, de ez még nem most lesz. Dani nagymamája ügyel arra, hogy unokája ne zülljön el a siker után, és mindig megtartsa az értékrendjét.

– A színpadon gyerekpezsgővel koccintott, és a műsor utáni buliban egy pohár pezsgőt ihatott Dani, miután megnyerte a versenyt. Ennyi belefért, megérdemelte! – mondta kedvesen mosolyogva a nagymama, aki tudja, hogy nem tarthatja burokban Danit, de amíg lehet, fél szemét mindig rajta fogja tartani.

Félek, hogy idővel belerángathatják dolgokba, helyzetekbe Danit, de azt is tudom, hogy az én nevelésem alapján nem tenne semmi aggályos dolgot.

Persze a mai tizenhét évesek más életet élnek – sokat buliznak, gyakran kimaradnak éjszaka, csajoznak, isznak –, de mi másfajta értékrendre tanítottuk – jelentette ki a nagyi, aki végtelenül büszke a fiatal énekesre.