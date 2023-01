Kökény Dani már nem dolgozik Nótár Maryvel

Kökény Dani lett az év legsokoldalúbb előadója és ezzel együtt 10 millió forint, valamint egy lemezszerződés tulajdonosa.

A Sztárban sztár leszek! harmadik szériájának győztese már alig várja, hogy olyan dala szülessen, ami a személyiségét is tükrözi. Korábban már volt egy együttműködése Nótár Mary-vel, de a Bors megtudta, nem lesz több mulatós zene, Dani valami másra vágyik.

– Nagyon hálás vagyok Mary-nek, hogy vele énekelhettem, de rájöttem, hogy a mulatós nem az én világom. A popzene irányába szeretnék elindulni és saját dalokat, szövegeket szeretnék írni a jövőben. Amennyire most tudom, a lemezszerződésem lehetővé teszi, hogy alkossak. Már nagyon várom, hogy jövőre elkezdődjön a munka – árulta el a jelenleg átmeneti szálláson élő Kökény Dani, aki a zenében látja a jövőjét és a családja megélhetését. Már el is indult az úton, hiszen alig a verseny után máris volt néhány fellépése.

– Már több fellépésem is volt, abból finanszíroztam a karácsonyt is. Volt az asztalon finom étel, idén volt mit enni az ünnep alatt. Nagy öröm számomra az is, hogy a nagymamám ennyire büszke rám. Jövőre pedig már élhetek a nyeremény lemezszerződésemmel is. Mindent megteszek, hogy jó irányba haladjon és beinduljon a karrierem – fejezte be a feltörekvő énekes.