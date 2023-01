Kökény Attila kendőzetlenül vallott Tóth Andikéról

Tavasszal elindul a Sztárban Sztár 9. szériája, ami biztosan tartogat majd meglepetéseket. Azt már tudni lehet, hogy két zsűritag csatlakozik, így Lékai-Kiss Ramóna, Kökény Attila, Papp Szabi mellett helyet foglal majd Tóth Andi és Marics Peti is – írja a Metropol.

Kökény Attila továbbra is zsűrizni fog a Sztárban Sztárban

A szerelmesek számára nem lesz újdonság a TV2 stúdiója és a feladatukat is hitelesen végzik majd el, legalábbis Kökény Attila szerint.

Nagyon örülök, hogy beülnek a zsűriszékbe. Fiatalok, így képviselnek valami olyat, amiből mi már kiöregedtünk. Mind a ketten szerepeltek is korábban a Sztárban Sztárban, így emiatt is hitelesen tudnak zsűrizni. Átérzik a versenyző helyzetét

– kezdte Attila, aki szerint senki nem kérdőjelezheti meg az énekesek hitelességét, hiszen tehetségesek, mint az álom.

„Tóth Andi ezerszer bizonyította már, hogy mindenhez ért: profin énekel és táncol. Marics Petit is nagyon kedvelem és szórakoztatónak tartom. Garantált, hogy jól fogjuk érezni magunkat. Én idén is szórakozni megyek majd a stúdióba, mivel ismert emberek lépnek majd színpadra, nem kívánok szakmailag senkit kritizálni” – árulta el az énekes, akinek nem kell különösebben készülnie a tavaszi kezdésre, már most szuper formában van.

„A Dancing with the Stars alatt lefogytam 8 kilót és azt azóta is tartom. Járok edzőterembe és sokat futok, figyelek a táplálkozásomra, így most úgy érzem, jó formában vagyok” – tette hozzá Attila.