Látványosan sokat fogyott Kökény Attila

A Dancing with the Stars negyedik adásában Nótár Mary slágerére mutatta be charleston produkcióját a Magyar Sztárok Éjszakáján Kökény Attila és táncpartnere, Mikes Anna.. Az énekes felperzselte a táncparkettet, a zsűritagok pedig nem győzték dicsérni őt, és persze csinos táncpartnerét.

Kökény Attila a nulla tánctudtással kezdte a műsort, de még barátját, Bercezki Zolit is meglepte, azzal, hogy mennyire jól megy neki. Az énekes a kisfilmben elmondta, hogy úgy érzi, hogy egyre jobban megy neki a tánc, és láthatóan sokat fogyott a próbák alatt.