Képernyőre született Ördög Nóra kislánya: "Van ehhez affinitása"

Sok év kihagyás után visszatért a TV2 képernyőjére a Vigyázat, gyerekkel vagyok! című vetélkedő, amelynek a háziasszonya ezúttal is Ördög Nóra. A műsorvezető édesanyaként is kíváncsian várta, mik derülnek ki a sztárokról a gyermekeik révén.

Fotó: TV2

Ördög Nóra a Blikknek mesélt arról, hogy gyermekei, Mici és Vencel is elkísérték a forgatásra.

"Az első napon jöttek be, mert ők is nagyon szeretik ezt a műsort, sőt, várták már. Az első évadban az egyik különkiadásban én is játszottam velük, és nagyon jó élmény volt. Érdekes volt hallgatni, ők miként látnak engem. Idén is volt szerepük, ők készítették elő a játszószobát a gyerekeknek, amit a nézők is láthattak. Többször nem tartottak velem a forgatásra, ami nem is baj, mert ha nincs velük még egy felnőtt, mellettük nem tudok a munkára koncentrálni" - mesélte a műsorvezető, hozzátéve, gyermekei egyáltalán nem feszengenek a kamera előtt.