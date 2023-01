Árulkodó jelek! Véget érhetett a TV2 szerelemespárjának kapcsolata

Mai napig hatalmas érdeklődés övezi az Exatlon sztárok magánéletét, ha akarják, ha nem. Követőik minden apró jelet, minden szívecskét, lájkot azonnal észrevesznek, mint ahogy azt is, ha két versenyző ugyanonnan jelentkezik be. Így járt Kempf Zozo többször is, a BMX világbajnok védi a magánéletét, de rajongói buktatták le, amikor összejött modell párjával, majd amikor szakítottak, akkor is.

Zozót többször is követői buktatták le Fotó: TV2

Aztán amikor szerelem szövődött közte és a kétszeres győztes Szente Grétivel, azt is rajongói tették össze tavaly májusban.

Pedig sokáig nem posztoltak közös képet, de mindig ugyanonnan jelentkeztek be, és a szexi Kihívó rengetegszer tett ki képet a BMX-es családi birtokáról. Végül tavaly júniusban közös fotót osztottak meg, de egyikük sem az az állandóan szívecskézős alkat, nem a nyilvánosság előtt élik életüket. De mivel a Bajnokok összejárnak, így Gréti az ő közös képein is mindig feltűnt Zozo mellett, sőt még a táborában is részt vett segítőként.

Utoljára egy közös halloweeni partin fotózták őket együtt, azóta se bejelentkezés, se lájkolás. A posztjaik alapján az ünnepeket is külön töltötték. Egyre több a gyanús jel.