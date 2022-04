Egy éven belül másodszor nyert 15 millió forintot az Exatlon győztese – elárulta, mihez kezd vele

Tavaly az Exatlon Hungary harmadik évadában tavaly Szente Gréti eleinte nem találta a helyét. Aztán ráérzett a pályákra, az ügyességi feladatokra, onnantól kizárt mindent. S bár akkor a csapattársai támogatását nem érezte, csakis a feladatra koncentrált és a győzni tudott. Az All Star évadra még keményebben készült, minden egyes nap edzett, nyújtott, gyakorolta az ügyességiket. Halasztott az egyetemen is, nem hagyta, hogy bármi elvonja a figyelmét.



Mindent ennek rendeltem alá, mindent egy lapra tettem fel

– árulta el a Borsnak győzelme után. – Specifikusan edzettem, dobáltam a labdákat, karikákat, hiszen tudtam, hogy itt tényleg a legjobbak lesznek, még keményebb ellenfelek. Tavalyi győztesként nagy volt rajtam a nyomás, de végül ezt is ki tudtam zárni. Egyébként a szigorú edzéstervet és étrendet a verseny alatt is tartottam. Délelőttönként edzettem, de gyakran még a kemény versenynapok után is. És ott is dobáltam, csak dobáltam minden eszközzel, mindig a többiek előtt ébredtem éppen ezért.



Az All Star évadban már sokkal nyitottabb volt Gréti, hamar összebarátkozott a többiekkel, érezte a támogatásukat. Ők is azt mondják róla, hogy senki nem fektetett ennyi edzést, energiát ebbe a versenybe. De meg is lett az eredménye, idén is ő lett a végső győztes.

Fotó: Tv2



Nehéz szavakat találni. Az előző évadomban sem tudtam igazán feldolgozni, hogy mi történt

– folytatta. – Most is valami hasonló van bennem, annyira az megy a fejemben, hogy „csak a következő futamot kell megnyernem” és nem látom egészben a történetet, és hogy megnyertem a döntőt. Erre kell még pár nap. Csak magamat szerettem volna legyőzni, fel sem fogtam, hogy Gabi ellen sikerült nyernem. Valószínűleg, ha ezen agyalok, akkor nem is sikerült volna. Fontos volt, hogy ezt teljesen kizárjam. S, hogy mi lesz az így immáron 30 millió forint sorsa? Valószínűleg befektetem, de most még nem agyalok rajta, kiélvezem a pillanatot!