Ilyen öregkort szeretne Hódi Pamela is: nagypapája ma is szerelmet vall a feleségének

Hódi Pamela megható vallomást tett: lelki szemei előtt látja, hogy férjével, Bencével együtt öregszenek meg. Idilli képet festett a vágyáról a kétgyermekes anyuka:

Sokat szoktunk arról beszélni Bencével, hogy elképzeljük magunkat a nyaralónkban, ősz hajjal, idős korunkban. Ő ül a hintaszékben, én meg sütöm a sütit az unokáknak… Remélem, átélhetjük azt a szép időszakot, amit most a nagyszüleimnél látok

– árulta el a Borsnak Pamela.

Pamela vágyik rá, hogy együtt öregedjenek meg. Fotó: TV2

A bombaformában lévő médiaszemélyiség ezt azután mondta, hogy kedves videót osztott meg a nagyszüleiről az Instagramján, 24 óráig elérhető Storyban. A felvételen az idős házaspár kéz a kézben sétál egy plázában.

– A nagyszüleim közel hatvan éve vannak már együtt, Papa 82 éves, Mama pedig 80 lesz idén. Még mindig nagy a szeretet köztük, csak és kizárólag kézen fogva sétálnak. Papa az elmúlt két évben betegeskedik, azóta főleg a Mama a központ, a minden a számára.

Tegnap bevásárlás közben megállt, és azt mondta Mamának: „Csillag szemem fénye vagy”, és könnybe lábadt a szeme. Nagyon megható

– ismerte el a Borsnak Pamela, aki gyermekként nagyon sok időt töltött a szeretett nagyszülőknél.

– Már akkor is Maglódon laktunk, de iskolába Gyömrőre jártunk, ott laknak Mamáék is – folytatta lapunknak Pamela. - Reggelente mindig biciklire pattantunk a nővéremmel és anyuval, és áttekertünk. Iskola után pedig Mamáéknál vártuk meg a nővéremmel, hogy Anya végezzen a munkában. Nyaranta is sok időt töltöttünk náluk a nővéremmel és unokatestvéreimmel: négy gyerek, nagyon jól éreztük magunkat. Az én gyermekeimmel is sok időt töltenek, és a nővérem kétéves kisfiára, Andrikára is sokszor vigyáznak. Van, hogy ők jönnek hozzánk, kell nekik is a program, hogy ne csak otthon üljenek.

Érthető, hogy Pamela ilyen szép idilli képre vágyik időskorára. Bár Bencével nem volt zökkenőmentes a kapcsoltuk, 2020-ban egy időre szakítottak, szerelmük most erős, s egymás mellett szeretnének megöregedni.