Hoppá! Együtt szerepel Kulcsár Edina és Csuti

Ki gondolta volna, hogy Kulcsár Edina és Csuti kapcsolata is szembe jöhet velünk a vármegyék elfoglalása közben?! Valószínűleg senki, azonban a Honfoglaló készítői mindenkire rácáfoltak... Bár az online kvízjátékban eddig általában csak az általános műveltségünket érintő témák voltak, történelmi, földrajzi vagy éppen matematikai kérdésekkel bombázták a játékosokat, most azt is meg kell válaszolnunk, hogy ki volt Kulcsár Edina volt férje...

Fotó: TV2

Kulcsár Edina és Szabó András Csuti kapcsolata a játék készítőit is foglalkoztatja

Bizony, az egykori szépségkirálynő és exe témaként szerepel a Honfoglalóban. S bár sejthetően a legtöbben tudják az előbb említett kérdésre a választ, azért a készítők segítségként pár alternatívát is felsorakoztak: Istenes Bence, Hajdú Péter, Zámbó Krisztián és Csuti négyeséből kell választani.

A játékos, aki szembe találta magát a kérdéssel valószínűleg meglepődött, hiszen azonnal készített róla egy fényképet is, amit a Redditre töltött fel. Azzal sem árulunk el nagy titkot, hogy a kommentelők is hasonlóan reagáltak a dologra.

- Hát igen...Komoly kulturális hiányosság ha valaki ezt nem tudja" - írta valaki.

Lehet ez is olyan tudásanyag lesz 100 év múlva, mint az Aranybulla, vagy a mohácsi csata…

- reagált egy másik döbbent kommentelő.

Edina boldogabb, mint valaha

Azonfelül, hogy a várandós szépségkirálynő már kvízkérdésekben is szerepel, a magánéletével kapcsolatban sem panaszkodhat. Sőt, mi több... Elmondása szerint minden vágya teljesült azzal, hogy egy erős férfi van mellette, hiszen megadatik neki az a biztonság, amit korábban saját magának kellett megteremtenie.

Beláttam, hogy nem mindent nekem kell csinálnom, mert mellettem van egy erős férfi, aki megadja azt a fajta biztonságot, amit világéletemben én akartam megteremteni a szeretteim számár

- fogalmazott a hot! magazinnak korábban Edina.