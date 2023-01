Három évtizede sláger az It’s My Life: ezt gondolja a daláról Dr. Alban

Tegnap tartotta idei első nagy buliját Dj Dominique az MVM Dome-ban, ahová több hazai és külföldi sztárvendéget is meghívott, köztük Dr. Albant is. A fogorvosból lett zenész a 90-es évek elején lett sikeres, főleg az It’s My Life és a Sing Hallelujay! című slágereivel. A retró láz népszerűségének hála, a mai napig aktívan foglalkozik a zenével, és rengeteg fellépése is van. Számos alkalommal járt már Budapesten, a mai napig örömmel lép fel nálunk.

Sokszor voltam már itt, nagyon szép Budapest. Csodás egy aréna és biztos leszek benne, hogy remek közönség vár odakint. Az It’s My Life már 30 éves és az emberek most is hallgatják. Nagyon örülök annak, hogy a mai napig ekkora sláger. Biztos vagyok benne, hogy remekül fogjuk magunkat érezni az emberekkel

– mondta a színpadra lépése előtt. Dr. Alban korábban már videóklipet is forgatott a fővárosunkban, így most is örömmel tért vissza. Otthonában, svédországi stúdiójában is a mai napig aktívan dolgozik. Többször megkeresik a feltörekvő zenészek, hogy együtt dolgozhassanak az ismert előadóval. Bár a zenészt nagyon megviselte lelkileg, ám a koronavírust szerencsésen elkerülte és örül annak, hogy visszatérhetett a munkájához.

Hatalmas sikere volt Dr. Albannak az MVM Dome-ban Fotó: Metropol

– Meg szoktak keresni fiatal művészek demókkal, hogy együtt dolgozzunk. Ha beindítja a fantáziámat, akkor neki is ugrunk a munkának. Van, hogy együtt írjuk meg a dalokat is. Persze nem azt jelenti, hogy folyamatosan bent vagyok a stúdióban. A családomra és a pihenésre is szakítok időt – mondta Dr. Alban.

Fotó: Végh István

Sokan nem tudják, hogy hatalmas rajongója az angol focinak. A Metropolnak elárulta: elsősorban kedvenc csapatainak, a Chelsea-nek és a Manchester Unitednek szokott drukkolni. Azt is elmondta, hogy Dj Dominique-kal jó kapcsolatot ápolnak, ezért is örült annak, hogy meghívta erre az eseményre. Este 9-kor végül színpadra lépett, és ígéretét betartva szinte felrobbantotta az MVM Dome-ot, láthatóan nagyon élvezte azt a szeretetet, amit kapott a közönségétől.