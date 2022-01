Hiába luxus élet: Több milliós adóssággal hagyta ott a családját G.w.M

Bombaként robbant a hír múlt hét pénteken, hogy Kulcsár Edina és férje, Szabó András Csuti házassága véget ért. A korábbi szépségkirálynő hétfőn már új párja oldalán mutatkozott: leírta, már egy ideje nincsene együtt a férjével, és azóta az ismert rapper, G.w.M., azaz Varga Márk oldalán találta meg a boldogságot. A 25 éves rapper több éves sikeres karriert tudhat maga mögött, milliók nézik a videoklipjeit. Tavaly pedig azzal is bekerült a TV2 Tények Plusz adásába, hogy bár korábban kenyérre sem volt pénze, 50 milliós lakást vett a kislányának.

A Blikk olvasója szúrta ki, hogy a lakás nemhogy nem a rapper nevén van, de még hitel is terheli; mindezt az internetes adatbázisból lekérhető tulajdoni lap másolatával igazolta, amelyen feketén-fehéren ott van: a 2020-ban vásárolt IX. kerületi ingatlan volt kedvese, Melanie nevén van, s valamivel több mint 25 millió forint hitel terheli.

„Tényleg együtt vásárolták a lakást, de azért az sem teljesen igaz, hogy csak a kislányának vette Márk . Nem volt annyi pénzük, hogy egyből kifizessék, ezért hitelt kellett rá felvenni. Hogy azt ki fizeti, nem tudom, főleg most, hogy Márk elköltözött otthonról”– mondta lapunknak a rapper egyik ismerőse.

A Blikk megkereste G.w.M.-et, hogy mi a helyzet a lakással, ő pedig nem cáfolta információinkat.

Az anyagi dolgokhoz senkinek semmi köze! – szögezte le a zenész.

„ Van egy közmondás : „Minden ember a saját szintjén nyomorog!” De egyet mindenki biztosra vehet! Ahogyan eddig is, úgy ezután is a tőlem telhető maximális támogatást fogom nyújtani a családomnak. Normális, általános normák alapján felépített életet élek. Sőt, még hitelem is van, ahogyan sokan másoknak is, hiszen nem Holly­woodban vagyok rapsztár. Rengeteget dolgozom, 0-24-ben, mint producer, mint előadó, mint egy produkciós kiadó tulajdonosa és mint üzletember. Kérek mindenkit, tartsa tiszteletben a családomat, hagyja békén őket, minket és a mi dolgainkat, hogy egy még kiegyensúlyozottabb és még jobb viszony kialakításán tudjunk dolgozni!”