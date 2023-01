Gáspár Laci durván visszaszólt a tinik kedvencének: Te fiam, inkább hallgass el!

Nem hagyta szó nélkül az őt ért vádakat Gáspár Laci. Néhány napja nagy port kavart a Szabyest nevű influenszer-énekes, miután durván kritizálta G.w.M-et és az ő zenéjét hallgató nagyközönséget is. A nyilvános üzengetésük során felmerült Gáspár Laci neve is:

„Ja és jó, hogy Gáspár Lacit említed, tökéletes páros vagytok, egy ideális világban fellépési lehetőséget nem kellene kapnia, nem hogy zsűrizni és más életéről dönteni egy tehetségkutatóban, miután egy dalt MENTOR létére képtelen helyesen előadni. Magától kellett volna lemondania a lehetőségről, de az arcoskodás ment helyette" – írta Szabyest, utalva arra az esetre, mikor Laci Gyöngyhajú lány helyett Zöldhajút énekelt a színpadon.

Ezeket látva, Gáspár Laci véleménye sem váratott sokat magára, 24 óráig elérhető Facebook Storyban fejtette ki véleményét:

„Én alapvetően nem szeretnék beleavatkozni a közted és G.w.M között történő – egyébként érthetetlen – vitába, mert az a ti dolgotok. Viszont szóba hoztál engem is, így érintve érzem magamat, így gondoltam, reagálok neked. Most az hagyjuk is, hogy sokat azért nem tudok rólad vagy az általad írt slágerekről, de elég volt csak rákeresnem a nevedre, hogy 2-3 perc alatt eldöntsem, te semmiféle szakmai szempontból nem vagy azon a szinten, hogy ebben az országban bárkin ítélkezhess. (…) Amit te tudsz, az a semmi. Manapság bármelyik panelban összeraknak a 14 éves gyerekek ilyeneket – vélekedett Laci, majd rátért az ominózus szövegrontására is. – Igen, elrontottam azt az Omega-dalt aznap este, amit mind a mai napig bánok is, de ez akkor sem teszi semmissé, hogy az elmúlt 20 évben milyen szakmai eredményeim, slágereim és koncertjeim voltak. Te mit csináltál ezalatt? 30 éves vagy, de még mindig 11 éves kislányoknak szeretnél tetszelegni. Mindenki hibázhat. Ronthat el sorokat. Énekelhet hamisan, még akkor is, ha tehetséges. De ahhoz, hogy beleálljon másokba, először is bizonyítania kell, hogy tud valami. De te, te fiam, te nem tudsz semmi. Szóval inkább hallgass el” – intette csendre a fiút Laci. Az még a jövő zenéje, hogy erre érkezik-e újabb válasz.