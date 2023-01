Elképesztően lefogyott a magyar énekesnő, hamarosan jöhet a baba

A Sztárban Sztár leszek! első szériájából megismert Sebestyén Katja körülbelül egy éve adott életet kislányának, Patríciának, ami utal rekordsebességű fogyásnak indult, mostanra nem kevesebb, mint negyven kilóval mutat alatta kevesebbet a mérleg, ami elképesztő teljesítmény.

"Nagyon szeretek babakocsival futni, bár ami van, az nem igazán alkalmas erre, de így is megoldom. Szerencsére nemsokára lesz egy olyan járgányunk, amit kifejezetten erre találtak ki. A napokban ünnepeltem a 40. szülinapomat, a páromtól futócipőt kaptam, amit nemrég felavattam" – mesélte vidáman korábban a Borsnak Katja, aki két hónap leforgása alatt közel 30 kilótól szabadult meg.

"Ennek nagy része a vizesedésnek tudható be, úgy 20 kiló ment le a szülés utáni első hetekben"

Kíváncsiak voltunk, most hogy áll a fogyókúra projekt, ezért megkerestük a mindig vidám énekesnőt, aki elárulta, most stagnál a súlyvesztés, ám ő egyáltalán nem aggódik. "Most megállt kicsit a dolog, amit a fogamzásgátlónak tudok be, de negyven kilót már így is ledobtam. A célom, hogy kilencven kiló alatt legyen a súlyom, és akkor jöhet is az újabb baba, Patrícia lányom testvére. Ezt azért akarom megvárni, mert minél kisebb súllyal esem teherbe, annál nagyobb az esély, hogy nem szedek fel annyit. A férjem, Péter persze így is imád, sőt, amikor megismert, akkor százhúsz kiló voltam, szeretett ő úgy is, szóval az önértékelésem teljesen rendben van" - árulta el a Ripost-nak Katja.