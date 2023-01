Egyévesen lesz nagynéni Stohl András legkisebb lánya

Bombaként robbant a hír reggel: Stohl Luca kisbabát vár, szúrta ki a Bors is. A táncos-műsorvezető elárulta, férjével tervezték a gyerekvállalást, de még őket is meglepte, milyen hamar úton is lett a pici. Luca arról is hírt adott, hogy a bébi nyáron fog megszületni.

Érdekes egybeesés, hogy a leendő nagypapa, Stohl András legkisebb gyermeke, Bella Julianna éppen nyáron, júliusban lesz egyéves!

Ritka jelenség ez: a színésznek csupán egy év korkülönbség lesz gyermeke s unokája között! Ez azt is jelenti, hogy Buci kislánya hamar nagynénivé válik: egyéves lesz, mikor megszületik Luca gyermeke, aki nemétől függően Bella Julianna unokahúga vagy unokaöccse lesz!

Stohl Andrásnak nagy gyakorlata van a kicsikkel: neki öt gyermeke van. Első házasságából született az immár 30 éves Luca és a 26 éves Rebeka, előző párjától, Ancsitól a 14 éves Franciska és a 8 éves András, a legkisebb, féléves Bella Julianna pedig Vicával való házasságának gyümölcse.

Lapunk felkereste a leendő nagypapát, aki nem szeretett volna a magánéletéről beszélni, Luca telefonja pedig szinte egész nap foglaltat jelzett, nyilván mindenki elhalmozta őt gratulációkkal.