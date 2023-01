Ebben az esetben költözne Magyarországra a Sztárban sztár leszek! énekese

Kaly Roland a Sztárban sztár leszek! harmadik szériájának második helyezettje lett, ám mégis győztesnek érezheti magát.

Fotó: Mate Krisztian

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Majka állt mellé producerként, így a stúdiómunkában is részt vesz és vélhetően kapcsolatait is beveti , hogy minél jobban fusson Roland szekere.

Az énekes mindenre nyitott, de a Bors megtudta, költözni nem akar az erdélyi fiú.

"Erdélyben szeretnék élni és Magyarországon szeretnék dolgozni. Amíg lehetséges ingázni fogok. Nyilván, ha nagyon beindulna a karrierem akkor elgondolkodnék, de itt van mindenem: a családom a barátnőm és szeretek itt élni" - árulta el Roland, aki ha minden igaz és összejön, már januárban a saját dalának a videó-klipjét fogja forgatni. Persze ahhoz is Budapestre kell utaznia.

"Nagyon hálás vagyok, amiért Majka ennyire a szívén viseli a sorsomat és a producerem lett. Mindenben támogat és rengeteget tanulok tőle. Több dal is van, amin együtt dolgozunk, de reményeim szerint januárban már videoklipet is forgatunk. Persze az a biztos, ami már elmúlt, de tele vagyunk tervekkel" - fejezte be a tehetséges énekes.